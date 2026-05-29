Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Кросстех»: каждый третий инцидент в российских компаниях связан с действиями легитимных пользователей

Порядка 30% инцидентов информационной безопасности в российских компаниях связаны с действиями легитимных пользователей - сотрудников, подрядчиков или партнеров, имеющих санкционированный доступ к инфраструктуре. К такому выводу пришли специалисты «Кросстеха».

Около 75% инсайдерских инцидентов – непреднамеренные: ошибки, халатность, незнание правил работы с данными, использование скомпрометированных паролей. Оставшаяся четверть – целенаправленные действия: кража данных перед увольнением, передача информации конкурентам, намеренная компрометация систем, хактивизм.

Специалисты «Кросстеха» указывают, что разные типы инсайдерских инцидентов характерны для разных отраслей. Непреднамеренные инциденты концентрируются там, где исторически слабая ИБ-культура и устаревшая инфраструктура: промышленность, здравоохранение, транспорт и логистика. В этих отраслях широкий круг сотрудников имеет доступ к чувствительным данным, при этом обучение минимально, а контроль доступов не успевает за реальной структурой занятости и текучкой персонала. Намеренные инциденты, напротив, чаще встречаются в отраслях, где компрометация данных может приносить прямую финансовую выгоду: финансы, ритейл, ИТ. Здесь уровень зрелости процессов ИБ в среднем выше, но и мотивация инсайдера принципиально другая.

«Инсайдерская угроза сложна тем, что легитимный пользователь по определению не выглядит подозрительно. Он делает то, что делает каждый день, только в другое время, чуть в другом объеме или с иными последствиями для бизнеса. Классические периметровые средства защиты могут не зафиксировать такую активность, поскольку формально сотрудник действует в рамках выданных доступов. Именно поэтому сегодня важно выстраивать не только внешний контур защиты», – сказала Анастасия Мельникова, руководитель департамента оценки защищенности «Кросстеха».

Эксперты «Кросстеха» указывают, что инсайдерские иницденты провоцируют рост спроса на инструменты поведенческого анализа и мониторинга внутреннего трафика: компании начинают понимать, что угроза может прийти не через взломанный периметр, а через рабочий ноутбук сотрудника, который завтра уходит к конкуренту.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Троян для Android, распознающий текст на изображениях, поумнел и научился английскому

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Хакеры взломали и украли коды двух крупных разработчиков ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290