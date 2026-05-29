«КиберТех» выходит на рынок ЦФА с первым выпуском 50 млн рублей

ИТ-компания ООО «КиберТех» объявила о размещении первого выпуска цифровых финансовых активов на платформе «Токеон». Объем выпуска составил 50 млн руб. с доходностью 22% годовых.

«КиберТех» специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации онлайн-кредитования, создавая решения для работы с данными, управлением риском и операционными процессами. Компания ориентируется на потребности финансовых организаций, которым требуется масштабируемая и устойчивая ИТ‑инфраструктура для работы с растущими объемами онлайн‑операций.

Флагманский продукт компании — платформа CyberProd Lending Platform. Она представляет собой модульную платформу для комплексной цифровизации бизнес-процессов в финансовом секторе. Решение позволяет управлять полным циклом онлайн‑кредитования — от обработки заявки и скоринга до сопровождения портфеля и аналитики. С 2023 г. платформа входит в реестр российского ПО Минцифры.

Средства от размещения компания планирует направить на развитие платформы, масштабирование технологической инфраструктуры и усиление международного присутствия. В фокусе — повышение производительности системы, развитие интеграционных возможностей и поддержка дальнейшего роста бизнеса, мультиязычность.

Срок обращения выпуска составит 12 месяцев, процентный доход будет выплачиваться ежемесячно. Приобретение ЦФА предусмотрено для различных инвесторов. Максимальная сумма, на которую могут приобрести цифровые финансовые активы неквалифицированные инвесторы – 600 тыс. руб. в год.

«Мы видим растущий интерес к цифровым финансовым инструментам и считаем важным использовать их не только как технологический тренд, но и как практический механизм финансирования ИТ‑развития. CyberProd уже доказала свою эффективность в цифровом кредитовании, и наша задача — обеспечить технологический запас прочности для дальнейшего роста. Размещение ЦФА позволяет нам сочетать развитие продукта с соблюдением требований регулирования и интересов инвесторов», — отметил Дмитрий Мезенцев, ИТ-директор «КиберТех».

По итогам 2025 г. выручка компании составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль – 726 млн руб. По состоянию на конец 2025 г. через CyberProd Lending Platform обслуживалась база в 1 млн активных клиентов.

ЦФА являются высокорискованными финансовыми инструментами. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками.

