ИИ освободит третью по популярности профессию в России от рутины с документами

Российская компания Smart Engines представила ИИ, который освобождает третью по массовости профессию России от рутины с документами. Обновленная система Smart Document Engine автоматически классифицирует и с точностью до 99,9% распознает УПД, акты, счета, счета-фактуры, накладные, ТОРГ-12 и другие документы для бухгалтерских операций и сверки номенклатуры. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Внедрение решения может принести значительный эффект в масштабах экономики с потенциальным эффектом от 390 тыс. до 870 тыс. FTE (Full-Time Equivalent, эквивалент полной занятости) для российского рынка.

По оценкам экспертов, в России работает от 1,3 до 3,5 млн бухгалтеров – до 4% всех занятых, что делает эту профессию третьей по распространенности в стране после продавцов и водителей. Значительная часть их времени уходит на ручной ввод и проверку первичных документов. Так, типовой многостраничный акт может содержать десятки страниц с сотнями товарных позиций, номенклатурой, артикулами, ценами, НДС и данными контрагентов. Ручной перенос и сверка информации из такого документа могли занимать у бухгалтера от 30 минут до нескольких часов, особенно при необходимости проверки большого объема табличных данных.

«Искусственный интеллект активно внедряется в массовые профессии – ритейл, логистику. Однако именно в бухгалтерии ему впервые удалось снять с человека действительно значительный пласт рутинной работы – ввод и обработку первичной документации. Такое внедрение приносит вполне ощутимый и измеримый экономический эффект. Например, бухгалтерия из 20 человек, где половина сотрудников тратит около 50% времени на работу с первичной документацией, после внедрения ИИ сможет высвободить до 5 FTE – фактически получив производительность еще пяти сотрудников без расширения штата», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Система искусственного интеллекта Smart Engines окончательно решает задачу ввода данных из всех ключевых бухгалтерских форм. Обновленная версия Smart Document Engine 3.4 автоматически классифицирует и распознает с качеством до 99,9% все ключевые документы, покрывающие большинство хозяйственных операций: УПД, акты, счета-фактуры, накладные, формы ТОРГ-12, КС-2, МХ-3 и др. Даты, суммы, реквизиты контрагентов и товарные позиции из одностраничных и многостраничных форм в автоматическом режиме извлекаются для интеграции в бухгалтерский контур.

Решение поддерживает высокоточное распознавание печатного и рукописного текста, а также контролирует наличие подписей и печатей в документах. Технология работает на обычных компьютерах, серверах и даже смартфонах без необходимости дорогостоящих графических ускорителей. За сутки система может обработать более 1,3 млн документов. Это создает единую точку потокового ввода информации и снижает риски попадания ошибок в системы учета.

Применение ИИ в бухгалтерском контуре позволит пересмотреть стандарты профессии бухгалтера и высвободить значительные кадровые ресурсы для выполнения более содержательных рабочих задач, требующих экспертизы. Вместо монотонного переноса информации с бумаги, скана или фотографии с документом в учетную систему бухгалтеры смогут сосредоточиться на регистрации хозяйственных операций, проводках, учете НДС и аналитике.