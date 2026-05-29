ИИ-контролю уличной торговли в Подмосковье исполнилось три года

С 30 мая 2023 г. в Подмосковье ведется ИИ-контроль уличной торговли. За три года с помощью искусственного интеллекта устранено свыше 39,3 тыс. случаев несанкционированной торговли. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«До запуска ИИ-проекта борьба с нелегальными торговцами отнимала массу сил: инспекторам приходилось часами обходить территории. При этом часть нарушений все равно оставалась незамеченной – человек физически не может ежедневно проверять “каждый уголок“. А вот ИИ справляется с этой задачей легко и эффективно: он анализирует видеопоток с более чем 5,8 тыс. камер “Безопасного региона“ и выявляет незаконную торговлю с точностью 94%. За три года нейросеть помогла устранить более 39,3 тыс. случаев несанкционированной торговли», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно анализирует видео с камер «Безопасного региона». Если находит незаконную торговую точку, фиксирует кадр и автоматически создает задание с координатами для проверки. Ответственный сотрудник выезжает на место: если нарушение подтверждается, составляет протокол. После чего торговая точка должна быть ликвидирована.

Затем ИИ повторно проверяет камеру, чтобы убедиться, что проблема решена. Кроме того, нейросеть запоминает «проблемные» адреса и ежедневно мониторит их.

Под контролем искусственного интеллекта подмосковные дворы, оживленные места возле ж/д станций, переходов, ТЦ, площадей и другие общественные территории.

«Также по аналогичной схеме ИИ в Подмосковье помогает бороться с неправильной парковкой, следит за чистотой во дворах и даже фиксирует очереди на остановках. Умные технологии стали надежными помощниками, которые делают жизнь в регионе комфортнее каждый день», – сказала Надежда Куртяник.