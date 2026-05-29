ЕВРАЗ ЗСМК внедрил цифровой подсказчик для оптимизации расхода порошковой проволоки при выплавке стали

ЕВРАЗ ЗСМК внедрил инновационное решение — цифровой подсказчик на агрегате «ковш-печь» в конвертерном цехе. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа,

Система помогает сталеварам точно рассчитывать необходимый расход порошковой проволоки (это стальная оболочка диаметром 15 мм, внутри которой находится порошок с ферросплавом — силикокальцием) с учетом параметров конкретной плавки и характеристик материала. От расхода проволоки зависит качество стали: при недостаточном количестве кальция в процессе разливки металла возможны дополнительные потери.

Раньше расход проволоки определяли без учета особенностей партии материала. Теперь перед использованием нового бунта сталевар сканирует бирку с QR-кодом, и данные о характеристиках проволоки (содержание кальция, коэффициент наполнения и другие) поступают в систему. Подсказчик рассчитывает рекомендуемый расход, принимая во внимание марку и вес плавки, фактическое содержание кальция в проволоке, коэффициент ее наполнения, данные по усвоению кальция и прочие параметры.

Цифровой помощник не заменяет специалиста, а дает рекомендацию — окончательное решение остается за сталеваром. Технология уже продемонстрировала эффект: по оценкам специалистов, ожидаемая экономия порошковой проволоки может составить около 10%, а годовой эффект от внедрения оценивается в 23 млн руб.

