Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Бизнес требует от ИИ измеримого эффекта, но рынок пока живет в режиме эксперимента

Российские корпорации готовы платить за искусственный интеллект, но требуют четкой методики расчета возврата инвестиций. Крупнейшие компании из финансов, промышленности, нефтегаза и ритейла сошлись во мнении: качественных коробочных решений в генеративном ИИ на рынке пока нет, а единого подхода к оценке самого объема рынка в России до сих пор не существует.

«Мы хотим понять, что получим на выходе. Появляется прототип — делаем точную оценку. Модель заработала — смотрим, что реально дало внедрение», — сказал первый вице-президент Газпромбанка Адель Валиуллин.

Чтобы упростить такую оценку, банки совместно с ассоциацией «Финтех» разработали методологию расчета экономической эффективности ИИ-проектов. Однако, по мнению экспертов, рынок хочет точных методик слишком рано.

«Искусственный интеллект мы применяем от силы два года, а уже хотим посчитать эффект и строить на этом инвестиционные решения. Мы пока живем в режиме эксперимента», — отметил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Он добавил, что распространение ИИ вряд ли приведет к сокращению персонала: объем работы вырастет, а не уменьшится.

В VisionLabs (МТС) отметили: рынок переполнен решениями, которые маркируются как «искусственный интеллект», но реального качества в коробочных продуктах пока нет.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Все маркируют свои решения словом "искусственный интеллект". Но сотрудникам нужен инструмент, который улучшит метрики их процесса. А качественных коробочных решений в генеративном ИИ пока никто не сделал», — сказали в банке.

При этом бизнес готов внедрять ИИ, но хочет понимать результат на каждом этапе. Как рассказал Максим Мироненко, руководитель Центра внедрения искусственного интеллекта «Сколково.Скай» (совместный проект «Сколково» и «Сколтеха», запущен в сентябре 2025 г.), на рынке постепенно формируется новая логика работы.

«Большая часть рынка работает по логике крупного единовременного контракта — мы пошли в обратную сторону. За месяц делаем корпоративный MVP под конкретную задачу, дальше — расчет возврата инвестиций, и только потом промышленное внедрение. Компания фиксирует результат после каждого этапа и не уходит в долгий проект без гарантированного итога», — сказал Мироненко.

Пока же, по данным «Сколково», в портфеле Фонда на конец 2025 г. числится 5469 технологических компаний с совокупной выручкой более 780 млрд руб. Собственное платформенное решение для отраслевых ИИ-моделей центр планирует запустить в конце 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Крупнейший в мире производитель чипов: Скорость теперь не главное. Клиенты требуют экономичных микросхем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290