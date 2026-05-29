Бизнес требует от ИИ измеримого эффекта, но рынок пока живет в режиме эксперимента

Российские корпорации готовы платить за искусственный интеллект, но требуют четкой методики расчета возврата инвестиций. Крупнейшие компании из финансов, промышленности, нефтегаза и ритейла сошлись во мнении: качественных коробочных решений в генеративном ИИ на рынке пока нет, а единого подхода к оценке самого объема рынка в России до сих пор не существует.

«Мы хотим понять, что получим на выходе. Появляется прототип — делаем точную оценку. Модель заработала — смотрим, что реально дало внедрение», — сказал первый вице-президент Газпромбанка Адель Валиуллин.

Чтобы упростить такую оценку, банки совместно с ассоциацией «Финтех» разработали методологию расчета экономической эффективности ИИ-проектов. Однако, по мнению экспертов, рынок хочет точных методик слишком рано.

«Искусственный интеллект мы применяем от силы два года, а уже хотим посчитать эффект и строить на этом инвестиционные решения. Мы пока живем в режиме эксперимента», — отметил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Он добавил, что распространение ИИ вряд ли приведет к сокращению персонала: объем работы вырастет, а не уменьшится.

В VisionLabs (МТС) отметили: рынок переполнен решениями, которые маркируются как «искусственный интеллект», но реального качества в коробочных продуктах пока нет.

«Все маркируют свои решения словом "искусственный интеллект". Но сотрудникам нужен инструмент, который улучшит метрики их процесса. А качественных коробочных решений в генеративном ИИ пока никто не сделал», — сказали в банке.

При этом бизнес готов внедрять ИИ, но хочет понимать результат на каждом этапе. Как рассказал Максим Мироненко, руководитель Центра внедрения искусственного интеллекта «Сколково.Скай» (совместный проект «Сколково» и «Сколтеха», запущен в сентябре 2025 г.), на рынке постепенно формируется новая логика работы.

«Большая часть рынка работает по логике крупного единовременного контракта — мы пошли в обратную сторону. За месяц делаем корпоративный MVP под конкретную задачу, дальше — расчет возврата инвестиций, и только потом промышленное внедрение. Компания фиксирует результат после каждого этапа и не уходит в долгий проект без гарантированного итога», — сказал Мироненко.

Пока же, по данным «Сколково», в портфеле Фонда на конец 2025 г. числится 5469 технологических компаний с совокупной выручкой более 780 млрд руб. Собственное платформенное решение для отраслевых ИИ-моделей центр планирует запустить в конце 2026 г.