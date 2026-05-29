56% российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной рутины

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбербанка), разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») проанализировала запросы российского бизнеса на разработку ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компании отвечали на вопросы о целях внедрения агентов в бизнес-процессах. В опросе, участвовали 308 крупных компании из отраслей торговли (19% от общего числа опрошенных компаний), строительства (14%), промышленности (10%), недвижимости (9%), АПК (8%), пищевого производства (6%), транспорта (5%), машиностроения (4%), ТЭК (3%) и других (4,5%).

Главным запросом со стороны бизнеса стала оптимизация и автоматизация офисных процессов (такой ответ дали 40,4% опрошенных компании) и сокращение времени на рутинные операции (15,6%).

В оптимизации офисных процессов определился лидер – обработка документов и документооборот. Компании ждут от ИИ-агентов автоматизации составления, проверки и документов, включая согласование юридических договоров, сверку данных, а также помощи в администрировании и заполнении форм.

Второе место – поиск информации в корпоративных базах данных и документах: ИИ-помощники нужны для быстрого доступа к инструкциям, регламентам и технической документации, что критически важно для повышения скорости работы сотрудников.

Замыкает тройку лидеров консультирование клиентов и обработка обращений: здесь востребованы ИИ-консультанты, способные круглосуточно отвечать на вопросы, отслеживать наличие товаров в учетных системах и даже предлагать персонализированные акции.

Четвертое место заняли анализ данных и формирование отчетов, включая создание презентаций. На пятом – управление производственными процессами: автоматизация планирования, контроль сроков, мониторинг оборудования. Шестое – составление смет и расчетов строительства с учетом множества переменных. Седьмое – финансовое планирование: прогнозирование денежных потоков, анализ дебиторской задолженности, контроль бюджетов.

Восьмая позиция – закупки и логистика: автоматизация поиска поставщиков, мониторинг цен, управление запасами, подготовка технических описаний для таможни. Девятое место – юридическая поддержка: аудит контрактов, претензионная работа, контроль финансовых обязательств. Замыкает десятку адаптация и обучение сотрудников: ускорение онбординга, создание планов обучения, доступ к базе знаний.

Такая широта запросов свидетельствует о том, что потребность в ИИ наблюдается почти во всех бизнес-функциях, и именно комплексное внедрение ГенИИ-технологий в масштабах всей компании имеет наибольший потенциал.

Компании постепенно переходят от отдельной ИИ-решений в одном отделе к мультиагентным системам, охватывающим всю компанию. Гибкие платформенные решения, способные работать с разными типами контента и источниками данных (офисные/производственные системы) будут все более востребованы бизнесом в ближайшие 2-3 года. Такие системы могут адаптироваться под задачи конкретного подразделения или каждого сотрудника, но при этом оставаться в общем контексте компании для работы с разными доменными областями и взаимодействия со всеми подразделениями.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы видим, как с ростом числа успешных пилотных ИИ-проектов доверие к технологии растет, а запросы смещаются от точечной автоматизации к системному переводу бизнес-процессов на мультиагентные ИИ-платформы. Когда мы говорим об ИИ-агентах как новых сотрудниках, мы имеем в виду, что бизнес перестал рассматривать это как модный тренд и перешел к четкому пониманию прикладной ценности. Уже сформирован спрос на системное переоснащение всех бизнес-процессов с помощью ИИ. Поэтому «Сбер» стремится дать бизнесу любого масштаба технологический фундамент для внедрения ИИ без компромиссов в безопасности».



