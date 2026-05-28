«Яндекс» расширяет сотрудничество с глухими и слабослышащими курьерами

«Яндекс Лавка» открывает новые возможности сотрудничества для людей с особенностями здоровья: теперь доставлять заказы во всех городах присутствия сервиса смогут глухие и слабослышащие курьеры. Для этого «Лавка» адаптировала процессы подключения к сервису и обучения, а в приложение для партнеров были добавлены специальные функции. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы глухим и слабослышащим партнерам было комфортно, их общение с сервисом будет проходить в текстовых чатах — от отклика на сайте «Лавки» и обсуждения условий сотрудничества до взаимодействия со службой поддержки. Кроме того, сотрудники и руководители дарксторов «Лавки» проходят обучение, чтобы лучше понимать коллег с особенностями здоровья и помогать им адаптироваться.

В приложение для курьеров добавили специальные возможности: в профилях глухих или слабослышащих партнеров звуковые оповещения дублируются вибрацией — так курьер точно не пропустит уведомление. Кроме того, в приложении появился пошаговый текстовый гид по работе с сервисом. Пользователей также уведомят о том, что заказ привезет курьер с особенностями слуха и общаться с ним можно в чате.

Узнать, как устроено сотрудничество курьеров с «Лавкой» и какие возможности предусмотрены для людей с особенностями слуха, а также отправить заявку на подключение к сервису можно на отдельной странице — вся информация дублирована на русском жестовом языке.

«Яндекс» привлекает к сотрудничеству людей с особенностями здоровья. В штате компании более 1000 сотрудников с инвалидностью, и свыше 5000 человек с особенностями здоровья сотрудничают с сервисами «Яндекса» как партнеры: например, выполняют поездки в «Такси», доставляют заказы в «Доставке» и «Еде», а также выкладывают товар и собирают заказы в дарксторах «Лавки».