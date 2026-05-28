Wone IT реализовала проект планирования на Optimacros для металлургического холдинга «Уралмайн»

Вертикально интегрированный горно-металлургический холдинг «Уралмайн», включающий в себя более 40 крупных предприятий, успешно завершил первое в России внедрение модуля MRP на базе российской платформы Optimacros. Проект реализовал системный интегратор, компания Wone IT. После завершения тиражирования системы на все предприятия группы компаний, прогнозируется снижение операционных запасов компании на 20%. Об этом CNews сообщил представитель Wone IT.

До внедрения MRP-модуля потребность в материально-технических ресурсах в Компании верифицировалась преимущественно вручную на основе экспертных оценок и исторических данных и требовала существенных трудозатрат. Это приводило к дефицитам ресурсов на складах и закупке заведомо невостребованных запасов.

Уникальность проекта заключается в его масштабе: 11 регионов присутствия компании; сложная организационная структура: субхолдинги и развитая филиальная сеть; разнородность производственных процессов и локальных ERP-систем.

MRP-модуль это учитывает и позволяет рассчитать оптимальные партии закупки не только для одного предприятия, но и в целом для компании, определяя и консолидируя объемы свободных запасов к перемещению между производственными площадками. Система гибко интегрируется с ИТ-продуктами компании: DWH, SRM, ЭТП, RPA, локальные ERP-системы предприятий, для достижения максимального эффекта от автоматизации процессов: улучшение оборачиваемости запасов, оптимизация общего уровня запасов, повышение качества и своевременности поставок по наилучшей стоимости.

«Благодаря профессионализму и тесному взаимодействию команд мы автоматизировали процессы и создали инструмент для стратегического управления закупками, который мгновенно адаптируется к изменениям бизнеса», – сказал Михаил Кураев, начальник управления планирования и методологии развития закупок ГК «Уралмайн».