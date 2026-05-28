VK обновила алгоритмы для авторов «ВКонтакте»

Система рекомендаций сразу выводит контент на широкую аудиторию и помогает расти оригинальным авторам вне зависимости от количества подписчиков. Благодаря продуктовым изменениям и новым ML-моделям AI VK просмотры постов таких авторов «ВКонтакте» выросли почти в пять раз, а количество новых подписчиков увеличилось на 22%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Помимо тематики контента и профиля автора, алгоритмы в реальном времени анализируют содержание и смысл публикаций, вероятность подписки и реакции пользователей. Рекомендации подключаются с первых публикаций, помогают привлечь аудиторию и ускоряют рост автора. Например, количество реакций на контент начинающих авторов выросло на 42%, а число подписчиков — на 54%.

Обновление затронуло и логику формирования ленты — в рекомендациях стало кратно больше контента от оригинальных авторов. ML-модели от инженеров AI VK внедрены во «ВКонтакте» и будут внедрены в другие продукты компании VK.

«Мы видим устойчивую тенденцию: аудитория активнее вовлекается в оригинальный контент. Пользователи в среднем в полтора раза чаще ставят реакции и комментируют такой контент. Мы продолжаем развивать рекомендации в эту сторону: регулярно совершенствуем алгоритмы, чтобы качественный контент быстрее находил релевантную аудиторию и собирал больше просмотров», — сказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

