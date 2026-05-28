В деловом квартале Октябрьского района «МегаФон» увеличил емкость сети

Ключевые городские объекты в Октябрьском районе получили стабильную связь «МегаФона», которая сохраняется даже в часы пиковых нагрузок на инфраструктуру оператора. Специалисты компании установили телеком-оборудование, что позволило расширить ёмкость сети в районе Законодательного собрания Новосибирской области, бизнес-центров и крупной автомагистрали. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В работе нового оборудования инженеры задействовали высокочастотные диапазоны. Они обеспечивают высокую скорость мобильного интернета и повышенную ёмкость сети, что даёт возможность ещё большему числу абонентов одновременно пользоваться интернетом и передавать больше данных. Для этой части города, где сосредоточены головные офисы компаний, быстрый интернет — это стратегически важный инструмент для ежедневной работы. Кроме того, здесь идёт активная жилая застройка. Близкое расположение к линии метро и парки для прогулок делают недвижимость на этом участке особо привлекательной.

Благодаря запуску базовой станции абоненты смогут быстро скачивать файлы, проводить рабочие видеоконференции или пользоваться умными устройствами для дома. В мае пользователи уже успели сгенерировать объем интернет-трафика, сопоставимый с просмотром более тысячи художественных фильмов.

«Территория, прилегающая к Октябрьской магистрали — это локация с интенсивной деловой активностью. За последние годы ее облик значительно изменился из-за масштабного строительства, а высокая концентрация пользователей привела к увеличению расхода мобильного трафика. Мы возводим дополнительные базовые станции, чтобы сохранить привычно высокое качество сервиса для новосибирцев, ведь без надежного соединения невозможно организовать оперативный обмен информацией и поддержку цифровых сервисов. С начала года в Новосибирске компания построила и модернизировала около 30 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

