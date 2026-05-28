«Улей»: геймификация и пульс-опросы повысили вовлеченность сотрудников «Авексимы» до 70%

Digital HR компания «Улей» помогла фармацевтической компании «Авексима» настроить на корпоративном портале систему мотивации и обратной связи для сотрудников. Перед «Авексимой» стояла задача сформировать культуру достижений и благодарности, а также сделать портал центром внутренних коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Новая коммуникационная среда реализована на «Битрикс24» с использованием модулей «Улья»: «Геймификация» и «Опросы» с кастомной доработкой — отображение опроса на каждой странице портала. Инструменты геймификации позволяют сотрудникам поощрять друг друга за достижения, а пульс-опросы используются не только для сбора обратной связи, но и для обучения персонала.

Внедрение решений «Улья» позволило объединить сотрудников в цифровом пространстве. В результате доля активных пользователей портала достигла 70%. В планах — масштабировать этот подход на производственные площадки компании «Авексима».