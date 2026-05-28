Т2 внедрил катастрофоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения «Пульт»

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы Джет» спроектировал и внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Решение работает на базе российского продукта «Пульт» от «Лаборатории Числитель». Новая система обеспечивает непрерывный контроль распределенной инфраструктуры Т2 и гарантирует устойчивую работу даже при выходе из строя целых дата-центров. Теперь решение отслеживает и прогнозирует состояние более 30 тыс. объектов по всей стране. В результате запуска скорость реагирования на инциденты увеличилась в 2,7 раза.

Модернизировать мониторинг потребовалось из-за роста объемов данных и повышенных требований к надежности сервисов. Любые сбои в инфраструктуре напрямую влияют на миллионы абонентов, репутацию и выручку компании. Т2 требовалось зрелое вендорское решение, которое обеспечивает полную наблюдаемость инфраструктуры, высокую производительность и устойчивость к внешним воздействиям.

Разработка построена на базе российской системы «Пульт», в основе – ядро Zabbix. Геораспределенная архитектура охватывает три ЦОДа и 12 площадок. Решение отличается повышенной производительностью – система обрабатывает до 15 млн метрик. Сбор данных происходит через прокси-серверы, а гибридное хранение обеспечивается PostgreSQL и ClickHouse. Комбинирование технологий обеспечивает высокую скорость обработки данных и простую масштабируемость.

Ключевой результат проекта – увеличение скорости реагирования на инциденты в 2,7 раза. Архитектура выдерживает трехкратный рост количества данных и обеспечивает долгосрочное хранение до семи лет и анализ больших данных.

Павел Ковальский, директор по стратегическому развитию сети Т2: «Новая система демонстрирует стабильную работоспособность без деградации, готова к дальнейшему масштабированию и поддерживает рост нагрузки без необходимости архитектурных изменений. Модернизация и внедрение катастрофоустойчивого мониторинга позволили не только повысить скорость реакции на инциденты, но и перейти к проактивному управлению инфраструктурой. Сегодня мы уверены в устойчивости системы даже в самых сложных сценариях».

Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга «Инфосистемы Джет»: «Перед нами стояла задача федерального масштаба – создать распределенную архитектуру, которая сохраняет работоспособность даже при серьезных отказах. Мы спроектировали систему, сочетающую отказоустойчивость, масштабируемость и соответствие требованиям импортозамещения, с запасом на дальнейший рост. Она работает на основной и резервной площадках – и при отказе узлов или целого дата-центра сервисы продолжают работу автоматически».

Дмитрий Унтила, СРО «Графини» и «Пульта»: «Одним из ключевых преимуществ системы «Пульт» перед Zabbix являются наши доработки, которые позволяют ей стабильно и надежно работать при высоких нагрузках в enterprise-инфраструктуре и хранить большие объемы данных. В результате нам удалось в три раза увеличить мощности по сбору данных мониторинга и оптимизировать их хранение в 10 раз».

