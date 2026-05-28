Sitronics KT и СПбГМТУ договорились о научно-техническом сотрудничестве

Разработчик наукоемких и морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ) договорились о совместной реализации научных исследований, опытно-конструкторских работах, подготовке совместных научных публикаций и разработке образовательных программ в сфере безэкипажных технологий.

Sitronics KT предоставит студентам университета доступ к своей инфраструктуре с виртуальными средами моделирования движения судов, предназначенными для обеспечения учебного процесса, а также эксклюзивное право для участия в испытаниях и экспериментах компании. Со своей стороны, университет предоставит компании право использовать свою акваторию на территории Приморской учебно-научной базы для проведения испытаний инновационной морской техники.

Sitronics KT – разработчик технологий в сфере автономного судоходства и ИТ-решений для отрасли, участник федерального проекта «Автономное судовождение». В 2025 г. компания представила новый продукт – безэкипажный катер семейства «Странник» для логистических задач и успешно провела экспериментальную безэкипажную доставку груза на о. Монерон в Сахалинской области. В настоящее время компания работает над линейкой катеров различной грузоподъемности (от 550 до 1,2-1,5 тонн) для доставки грузов по речным и морским акваториям, а также над безэкипажным катамараном для мониторинга надводной обстановки, проведения поисково-обследовательских и гидрографических работ.

