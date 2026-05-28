Sigur подтвердил совместимость решений с Astra Linux

Компания получила сертификат, подтверждающий совместимость программного обеспечения Sigur версии 1.8.3 с российской операционной системой Astra Linux от «Группы Астра». Испытания подтвердили корректную и стабильную работу решений. Об этом CNews сообщили представители Sigur.

Astra Linux – это операционная система со встроенными механизмами защиты информации, разработанная для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур различного масштаба. Система предназначена для работы с конфиденциальными данными, включая информацию, содержащую государственную тайну. Сертификат совместимости позволяет использовать Sigur на объектах с высокими требованиями к безопасности, например, в государственных организациях, оборонной промышленности, на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Подтверждение корректной работы ПО Sigur с ОС Astra Linux стало еще одним шагом в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Использование российских программных решений в едином контуре помогает организациям выстраивать защищенную инфраструктуру без потери функциональности и уровня безопасности. Для заказчиков это означает снижение рисков при внедрении, предсказуемую работу решений и уверенность в долгосрочной совместимости ключевых элементов ИТ-среды», – Сергей Лещев, директор по продукту Sigur.

Ранее Sigur также подтвердил совместимость решений с российскими операционными системами «Ред ОС» и «Роса».