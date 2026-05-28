SaveLink представила SaveTest: новую российскую TMS-платформу для современных QA-команд

Компания SaveLink представила SaveTest — российскую TMS-платформу для QA-команд и разработчиков. Решение объединяет управление тестированием, совместную работу команды, интеграции с системами разработки и подход к хранению тест-кейсов непосредственно в Git-репозиториях. Об этом CNews сообщили представители SaveLink.

SaveTest создан для команд, которым уже недостаточно таблиц, документов и разрозненных инструментов для тестирования. Платформа позволяет выстраивать единый процесс работы с ручным и автоматизированным тестированием в одной среде.

Ключевой особенностью продукта стал подход «тест-кейсы как код».

Тест-кейсы хранятся прямо в Git, благодаря чему команды могут использовать привычные механизмы разработки. Такой подход помогает сделать процессы тестирования более прозрачными и удобными для команд, где QA тесно связан с разработкой.

Платформа поддерживает импорт Allure-отчетов, интеграции с Jira, YouTrack, GitHub Issues и GitLab Issues, а также инструменты аналитики и совместной работы.

Для SaveTest доступен собственный плагин для Visual Studio Code с визуальным редактором, автодополнением и встроенными инструментами создания тест-кейсов.

SaveTest разрабатывался как российское решение для современных QA-процессов с учетом задач импортозамещения и гибкого развертывания.