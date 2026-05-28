Разделы

Цифровизация
|

SaveLink представила SaveTest: новую российскую TMS-платформу для современных QA-команд

Компания SaveLink представила SaveTest — российскую TMS-платформу для QA-команд и разработчиков. Решение объединяет управление тестированием, совместную работу команды, интеграции с системами разработки и подход к хранению тест-кейсов непосредственно в Git-репозиториях. Об этом CNews сообщили представители SaveLink.

SaveTest создан для команд, которым уже недостаточно таблиц, документов и разрозненных инструментов для тестирования. Платформа позволяет выстраивать единый процесс работы с ручным и автоматизированным тестированием в одной среде.

Ключевой особенностью продукта стал подход «тест-кейсы как код».

Тест-кейсы хранятся прямо в Git, благодаря чему команды могут использовать привычные механизмы разработки. Такой подход помогает сделать процессы тестирования более прозрачными и удобными для команд, где QA тесно связан с разработкой.

Платформа поддерживает импорт Allure-отчетов, интеграции с Jira, YouTrack, GitHub Issues и GitLab Issues, а также инструменты аналитики и совместной работы.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Для SaveTest доступен собственный плагин для Visual Studio Code с визуальным редактором, автодополнением и встроенными инструментами создания тест-кейсов.

SaveTest разрабатывался как российское решение для современных QA-процессов с учетом задач импортозамещения и гибкого развертывания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Энергосбытовый холдинг из числа крупнейших меняет старую биллинговую систему на «1С»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290