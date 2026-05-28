Рынок меняется: топ-менеджер «М.Видео» назвал категории товаров с самым недооцененным потенциалом

Аналитики «М.Видео» выделили три товарные категории, которые могут стать одними из самых быстрорастущих направлений на маркетплейсах в ближайшие годы. Речь идет о DIY-товарах, автотоварах и канцелярской продукции. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Исследование основано на анализе глубины проникновения онлайн-продаж и доли маркетплейсов в отдельных товарных сегментах. По мнению компании, именно сейчас селлерам стоит начинать активно заходить в эти категории, пока рынок остается относительно свободным.

По данным аналитиков, доля проникновения маркетплейсов в сегменте DIY сейчас составляет около 15%. Эксперты отмечают, что товары для строительства и ремонта проходят тот же путь цифровизации, который ранее прошли электроника, одежда, обувь и книги.

Развитие омниканальных продаж и выход крупных игроков DIY-рынка на маркетплейсы уже меняют покупательское поведение, постепенно переводя аудиторию из офлайна в онлайн.

«Высокие показатели товаров категорий электроинструмента и садовой техники уже занимают немалую долю в онлайн продажах и продолжают расти, однако остальные категории diy сегмента, в частности строительные материалы и инженерные девайсы, остаются с низким порогом входа», — сказал директор по развитию маркетплейса «М.Видео» Карен Ашрафян.

Автотовары: одна из самых недооцененных ниш

Отдельное внимание аналитики уделяют сегменту автотоваров, который пока остается слабо охваченным крупнейшими маркетплейсами.

«Сегодня рынок автозапчастей в России фактически разделен между авторизованными СТО с собственными поставками деталей и частными покупателями, которые самостоятельно ищут комплектующие через офлайн-магазины. При этом рост продаж автотоваров в России составляет от 20% до 30% год к году в зависимости от категории», — сказал Карен Ашрафян.

Среди ключевых преимуществ сегмента эксперты выделяют прогнозируемый сезонный спрос, высокую оборачиваемость и относительно низкую чувствительность к кризисам.

В то же время в компании подчеркивают, что крупные игроки рынка уже начали активно заходить в категорию, поэтому селлерам важно действовать быстро.

Канцелярские товары: потенциал роста до 80%

Еще одной перспективной категорией аналитики называют канцелярские товары. По данным исследования, в 2024 году доля онлайн-продаж в сегменте составляла лишь 6%, тогда как к 2035 году показатель может достичь 80%.

Аналитики отмечают, что развитие инфраструктуры маркетплейсов и логистических сервисов делает продажу недорогих товаров значительно более эффективной для селлеров.

«Мы строим принципиально новую платформу с возможностью доступа продавцов ко всем существующим в России витринам. Это позволит снять с селлеров вопросы логистики, хранения, документооборота и других операционных процессов», — сказал директор по развитию маркетплейса «М.Видео» Карен Ашрафян.

Также в «М.Видео» подчеркнули, что компания продолжает анализировать новые товарные категории, которые могут появиться на площадке в ближайшем будущем.