Россияне открыли дачный сезон у телевизора: спрос на садовые товары вырос, а ТВ смотрят по 3,5 часа в день

К началу дачного сезона онлайн-кинотеатр «Кион» и онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» проанализировали, как старт весенних работ отразился на покупательском спросе и зрительских привычках россиян. Несмотря на холодный март и сдвиг дачного сезона, россияне не только активнее готовились к работам в саду и огороде, но и чаще смотрели телевизионный контент. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование охватывает период с марта по май 2026 г. Согласно аналитике «Кион», лидерами по просмотру ТВ-контента стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Санкт-Петербург. Именно эти регионы демонстрировали наиболее высокую активность телесмотрения в период начала дачного сезона.

Данные «Кион» показывают, что ядро ТВ-аудитории составляют мужчины 35–54 лет. Высокую активность демонстрируют женщины той же возрастной группы. При этом телевидение сохраняет максимально широкую возрастную вовлеченность: ТВ-контент регулярно смотрят и подростки, и аудитория старше 65 лет. Среднее время ежедневного потребления ТВ-контента составляет 3,5 часа.

Пик телесмотрения пришелся на 9:00 утра — это самое активное время просмотра в течение суток, — а также на 18:00 и выходные дни. Наиболее заметный всплеск просмотров с начала года был зафиксирован в конце марта, когда во многих регионах страны стартовала подготовка к дачному сезону. Самыми популярными телеканалами среди пользователей «Кион» стали «Первый канал», «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ, ТНТ и СТС.

В то же время, по данным «ВсеИнструменты.ру», несмотря на сдержанный старт сезона из-за холодного марта, уже в апреле 2026 г. в ряде регионов резко вырос спрос на товары для сада и дачи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в Казани (+25%), Перми (+11%), Екатеринбурге (+8%), Санкт-Петербурге (+6%), Омске (+4%) и Нижнем Новгороде (+3%).

Особенно заметно вырос спрос на хозяйственные постройки — продажи увеличились в 1,6 раза по стране. Максимальный рост зафиксирован в Краснодаре (почти в четыре раза), Санкт-Петербурге (более чем в 2,5 раза), Казани и Ростове-на-Дону (почти в 2,5 раза). Высокую динамику также показали Нижний Новгород, Омск и Екатеринбург, где спрос вырос примерно в два раза.

Продажи садового инструмента и инвентаря по России увеличились на 33%. Наиболее заметный рост интереса пришелся на Казань (+84%), Новосибирск (+68%), Омск (+56%), Пермь и Екатеринбург (по +53%). Рост также отмечен в Москве (+39%), Нижнем Новгороде (+33%), Волгограде и Санкт-Петербурге (по +27%).

Спрос на декоративные украшения вырос в 1,3 раза, а товары для ухода за растениями особенно активно покупали в Омске (+82%), Краснодаре (+80%), Ростове-на-Дону (+44%) и Казани (+28%).