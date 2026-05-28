Разделы

ПО Веб-сервисы
|

Российским исследователям предложили бесплатную альтернативу Zotero и Mendeley

Компания Inventorus объявила о запуске InVault — бесплатной программы для хранения научных источников, работы с PDF-документами и оформления ссылок по ГОСТ. Новый продукт ориентирован на студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей и специалистов R&D и позиционируется как российская альтернатива популярным зарубежным сервисам Zotero и Mendeley. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

Запуск InVault происходит на фоне растущего спроса научного сообщества на локальные цифровые инструменты для работы с исследованиями и научной литературой. Согласно докладу Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ «ИИ в российской науке. 2026», большинство активно публикующихся российских ученых уже используют ИИ-инструменты в повседневной работе, однако исследователи по-прежнему сталкиваются с высокой долей рутинных операций при подготовке публикаций, работе с источниками и обзорами литературы.

Российским пользователям важно одновременно работать с большими массивами PDF-документов, оформлять публикации по ГОСТ и сохранять контроль над хранением научных материалов. При этом часть зарубежных сервисов остается ограниченно доступной или слабо адаптированной под российский академический контур.

InVault позволяет создавать личную научную библиотеку, хранить статьи, книги, патенты и другие материалы, систематизировать PDF-файлы, добавлять заметки и коллекции, а также автоматически формировать ссылки и списки литературы по ГОСТ Р 7.0.5-2008 в Microsoft Word. При этом библиотека и файлы хранятся локально на устройстве пользователя.

В компании подчеркивают, что InVault создавался не только как инструмент для оформления ссылок, но и как полноценная рабочая среда для исследователя от хранения источников до подготовки научного текста.

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов Цифровизация

Евгений Елфимов, основатель и генеральный директор Inventorus: «Мы сделали InVault бесплатным, потому что работа с источниками не должна становиться отдельным барьером для студента, аспиранта или исследователя. У научного сообщества и так много содержательных задач: найти корректные данные, проверить источники, написать текст, подготовить работу по требованиям. InVault помогает убрать часть технической нагрузки — хранение PDF, заметки, ссылки, список литературы — и оставить больше времени на саму исследовательскую работу».

InVault также интегрирован с экосистемой Inventorus. Пользователь может дополнить метаданные источников, найти похожие публикации через InventoCORE или использовать ИИ-ассистента «Никола» для работы с научной информацией и обзорами литературы.

Программы распространяется бесплатно и не требует обязательной регистрации в платформе Inventorus. В дальнейшем компания планирует развиваться InVault как часть единой исследовательской среды, включая расширение сценариев работы с научными публикациями, интеграцию с аналитическими сервисами платформы и развитие университетских и библиотечных программ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290