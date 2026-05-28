Российским исследователям предложили бесплатную альтернативу Zotero и Mendeley

Компания Inventorus объявила о запуске InVault — бесплатной программы для хранения научных источников, работы с PDF-документами и оформления ссылок по ГОСТ. Новый продукт ориентирован на студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей и специалистов R&D и позиционируется как российская альтернатива популярным зарубежным сервисам Zotero и Mendeley. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

Запуск InVault происходит на фоне растущего спроса научного сообщества на локальные цифровые инструменты для работы с исследованиями и научной литературой. Согласно докладу Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ «ИИ в российской науке. 2026», большинство активно публикующихся российских ученых уже используют ИИ-инструменты в повседневной работе, однако исследователи по-прежнему сталкиваются с высокой долей рутинных операций при подготовке публикаций, работе с источниками и обзорами литературы.

Российским пользователям важно одновременно работать с большими массивами PDF-документов, оформлять публикации по ГОСТ и сохранять контроль над хранением научных материалов. При этом часть зарубежных сервисов остается ограниченно доступной или слабо адаптированной под российский академический контур.

InVault позволяет создавать личную научную библиотеку, хранить статьи, книги, патенты и другие материалы, систематизировать PDF-файлы, добавлять заметки и коллекции, а также автоматически формировать ссылки и списки литературы по ГОСТ Р 7.0.5-2008 в Microsoft Word. При этом библиотека и файлы хранятся локально на устройстве пользователя.

В компании подчеркивают, что InVault создавался не только как инструмент для оформления ссылок, но и как полноценная рабочая среда для исследователя от хранения источников до подготовки научного текста.

Евгений Елфимов, основатель и генеральный директор Inventorus: «Мы сделали InVault бесплатным, потому что работа с источниками не должна становиться отдельным барьером для студента, аспиранта или исследователя. У научного сообщества и так много содержательных задач: найти корректные данные, проверить источники, написать текст, подготовить работу по требованиям. InVault помогает убрать часть технической нагрузки — хранение PDF, заметки, ссылки, список литературы — и оставить больше времени на саму исследовательскую работу».

InVault также интегрирован с экосистемой Inventorus. Пользователь может дополнить метаданные источников, найти похожие публикации через InventoCORE или использовать ИИ-ассистента «Никола» для работы с научной информацией и обзорами литературы.

Программы распространяется бесплатно и не требует обязательной регистрации в платформе Inventorus. В дальнейшем компания планирует развиваться InVault как часть единой исследовательской среды, включая расширение сценариев работы с научными публикациями, интеграцию с аналитическими сервисами платформы и развитие университетских и библиотечных программ.