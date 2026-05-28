Российские компании смогут создавать голосовых ИИ-агентов за несколько минут

Yandex B2B Tech ускорит разработку собственных голосовых ИИ-агентов для контакт-центров в десятки раз. Теперь компании смогут создавать их в новом интерфейсе — если раньше это занимало несколько дней или недель ручной разработки, то теперь создать агента можно всего за несколько минут, сэкономив ресурсы ИТ-команды. Для интеграции агента в свой контакт-центр также не понадобится сложная разработка. Такое решение будет востребовано как у малого и среднего бизнеса, так и у телеком-операторов, ритейла, финтеха и других крупных организаций. Создать голосового агента в новом интерфейсе можно в Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщил представитель Yandex B2B Tech.

Для создания голосового агента достаточно написать промпт для модели и подключить необходимые инструменты – например, чтобы нейросеть могла найти ответ на вопрос пользователя в интернете или во внутренних базах знаний. Для агента можно подобрать голос и амплуа. Его можно выбрать из каталога общедоступных голосов или записать свой собственный с помощью сервиса Brand Voice Lite.

Крупный бизнес уже активно тестирует голосовых агентов на базе Yandex AI Studio. Одна из крупнейших ресторанных сетей планирует использовать их в киосках самообслуживания. Посетитель сможет озвучить свой заказ голосом, а не выбирать позиции в меню вручную. Похожим образом агентов пилотирует сеть АЗС – водителю будет достаточно сказать боту, какое топливо он хочет купить, и оплатить заказ.

«Голосовые агенты открывают новые сценарии использования ИИ в контакт-центрах: от подробной консультации по продуктам компании до автоматической суммаризации звонка, когда нейросеть сама сохранит всю информацию от клиента и запишет его на прием. Однако без понятного интерфейса бизнесу было сложно собрать рабочий прототип и протестировать возможности ИИ-агента. Наше обновление снижает порог входа в разработку собственных голосовых агентов. Это позволит воспользоваться ИИ-агентами в контакт-центрах даже малому бизнесу, с минимальной командой разработки», – сказала руководитель группы развития ML&AI бизнеса в Yandex B2B Tech Елена Белоброва.

Для создания таких помощников в Yandex AI Studio используется обновленная модель Yandex Speech Realtime. Агенты могут взаимодействовать с ней в реальном времени – ответ приходит почти сразу после того, как собеседник закончил свою речь, что создает эффект живого разговора.

Для интеграции клиенту достаточно подключить существующую телефонию по SIP-протоколу. Голосовой трафик передается на платформу Yandex AI Studio. На ней голосовой агент обрабатывает речь в соответствии с промптом, заданным пользователем и возвращает ответ абоненту в рамках того же телефонного вызова. Пока подключение по SIP-протоколу находится в режиме Preview, интеграцию проводят эксперты Yandex Cloud по запросу в поддержку сервиса.