Российские компании смогут ускорить пилотирование и внедрение ИИ в десятки раз

Yandex B2B Tech совместно с Selectel и MetaMentor представили новый формат использования ИИ для бизнеса. Теперь компании могут запускать ИИ-сервисы Yandex AI Studio на своей площадке без длительного процесса закупки собственного дорогостоящего оборудования — необходимые серверы с GPU от Selectel предоставляются по модели аренды вместе с готовыми ИИ-решениями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Решение класса On-Premises AI-as-a-Service доступно в формате программно-аппаратного комплекса (ПАК). В его основе три компонента: ИИ-платформа Yandex AI Studio, серверное оборудование с GPU (графическими ускорителями) от Selectel и услуги MetaMentor по внедрению, настройке и интеграции решения в ИТ-контур компании.

Новый сервис ориентирован на компании, которые хотят быстро развернуть ИИ-проект с размещением инфраструктуры в собственном контуре и соблюдением строгих регуляторных требований и внутренних политик информационной безопасности. ПАК позволяет заказчикам получить доступ к самому современному оборудованию и готовым ИИ-сервисам без капитальных затрат, при этом сохранив полный контроль над своей ИТ-средой.

В формате On-Premises AI-as-a-Service доступны все основные возможности Yandex AI Studio: генеративные модели, инструменты для работы с данными и файлами, файловый поиск и визуальные интерфейсы для создания ИИ-агентов без навыков программирования. В зависимости от задач компании в решение также могут быть включены ИИ-инструменты для офисной работы.

Для реализации проекта Selectel предоставляет в аренду GPU-инфраструктуру с размещением на площадке заказчика и берет на себя комплексные задачи по обслуживанию и обновлению оборудования. Компания располагает широкой линейкой GPU-серверов для ИИ-задач и помогает подобрать оптимальную конфигурацию под конкретные требования клиента. Среди доступного для заказчиков оборудования: платформы Nvidia® HGX B300 и Nvidia® HGX H200, Nvidia® A100, Nvidia® RTX PRO 6000 и другие, а также сервер собственной разработки Selectel, оптимизированный для ИИ-задач. Инфраструктура может быть подготовлена и доставлена на площадку клиента в срок до пяти рабочих дней, что позволяет быстро перейти к этапу внедрения и эксплуатации решения.

Специалисты MetaMentor помогают подготовить решение к запуску: разворачивают Yandex AI Studio на серверах Selectel, настраивают интерфейсы, интегрируют платформу с корпоративными системами и помогают создавать ИИ-агентов под задачи заказчика. Решение работает в изолированном контуре внутри инфраструктуры компании — данные не покидают её пределы. После старта MetaMentor продолжает системно сопровождать проект: оказывает техническую и клиентскую поддержку по всем вопросам, обновляет программное обеспечение.

«Мы стремимся к тому, чтобы любая компания, вне зависимости от размера и специфики бизнеса, могла разрабатывать и внедрять ИИ. Теперь для этого им доступны все варианты поставки: в виде облачного сервиса, в гибридном формате или on-premises. Совместное решение с Selectel и MetaMentor предназначено для компаний, которые хотят быстро пилотировать ИИ-приложения и проверять продуктовые гипотезы в собственном контуре, но не готовы тратить много ресурсов на покупку собственного оборудования и заниматься настройкой софта. Теперь они смогут перевести эти капитальные затраты в операционные»,— сказал Артур Самигуллин, руководитель платформы Yandex AI Studio.

«Мы видим спрос со стороны бизнеса на гибкие, кастомизированные инфраструктурные решения для ИИ-проектов. Новый продукт – еще один способ обеспечить быстрый доступ для заказчиков к современной ИИ-инфраструктуре в собственном контуре без капитальных затрат. Такой формат сочетает доступ к AI-ready оборудованию и управляемый сервисный подход со стороны провайдера. Подбор конфигурации под задачу клиента, сборка и тестирование занимают до пяти дней, а полная готовность ПАКа к работе — от двух недель. Это в десятки раз быстрее, чем заказ и установка собственного оборудования, которые, как правило, занимают от нескольких месяцев до года. В результате бизнес получает скорость, качество сервиса и уровень инфраструктуры enterprise-класса, которые самостоятельно обеспечить крайне сложно», — сказал Александр Тугов, директор ИИ-вертикали, Selectel.

«Установка оборудования под ML – нетривиальная задача, для которой нужны квалифицированные ML-разработчики, Backend-специалисты и эксперты в области информационной безопасности. Мы полностью берем обслуживание решения на себя. В результате заказчик получает готовый инструмент, а не просто набор крутых технологий на мощном сервере», — сказал Матвей Пак, генеральный директор MetaMentor.

По данным совместного исследования Yandex Cloud и AHD, объем российского рынка on-premises платформенного ПО на базе ИИ в 2025 г. составил около 16 млрд руб. Значительная часть компаний уже развертывает ИИ в локальном контуре. Yandex Cloud, Selectel и MetaMentor выводят на этот рынок новый продукт — набор ПО, предустановленный на арендованном оборудовании с подписочной моделью оплаты.