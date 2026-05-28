Ремонт вместо покупки: какие смартфоны россияне чинили в начале 2026 года

Россияне все чаще предпочитают ремонтировать смартфоны, а не менять их на новые. В 2026 г. спрос на услуги мастеров вырос практически по всем направлениям, причем заметнее всего — в сложных и дорогих категориях. Эксперты «Авито Услуг» выяснили, технику каких брендов несли в сервисы с января по май 2026 г. чаще всего, и какие работы стали более востребованы по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

От серьезного ремонта до профилактики

В 2026 г. заметно чаще владельцам смартфонов требовалась замена материнской платы (+82%). Это говорит о том, что даже при серьезных поломках пользователи не списывают устройство, а ищут способ восстановить его. Почти так же вырос спрос на замену камеры — на 79%. Для многих смартфон остается основным инструментом съемки – как для личных нужд, так и для работы.

Следом идут процедуры, которые часто относят к профилактическим. Интерес к чистке разъема питания вырос на 78%, а к чистке устройства от пыли — на 75%. Оба показателя указывают на то, что пользователи все чаще решают проблемы с зарядкой и перегревом своевременно, не доводя до более дорогого ремонта.

Услуги по замене задней панели и аккумулятора стали популярнее на 67%. Это два классических запроса: один связан с внешним видом устройства, второй — с его автономностью. Похожие показатели демонстрируют работы со звуком: чистка динамика стала востребованнее на 66%, чистка микрофона — на 62%. Интерес к диагностике устройства как к отдельной услуге вырос на 39%. Это свидетельствует о том, что пользователи хотят сначала оценить масштаб проблемы, чтобы выбрать между ремонтом и заменой гаджета.

Что несут в ремонт

С большим отрывом лидирует Apple: почти каждый третий интересовался ремонтом именно iPhone (31% от спроса). Это объясняется как высокой стоимостью самих устройств, так и распространенной среди их владельцев стратегией продлевать жизнь смартфону через сервис.

На втором месте Samsung с 11%, практически вплотную к нему приблизились Honor и Xiaomi: доля этих брендов в спросе — по 10%. Это отражает высокий уровень присутствия этих марок у пользователей и, как следствие, стабильный поток обращений в мастерские. Оставшиеся позиции заняли бренды с более скромными показателями. Так, Asus, Alcatel и BlackBerry суммарно получают по 2% каждый — их ремонтируют реже, но сравнительно регулярно.