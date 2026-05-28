Разделы

ПО Безопасность
|

Обнаружены новые атаки майнера, который ранее проникал на устройства россиян через книжные сайты

«Лаборатория Касперского» выявила новую волну распространения майнера SilentCryptoMiner. Ранее злоумышленники маскировали его под файлы на сайтах бесплатных онлайн-библиотек, а теперь они начали использовать для этих атак неофициальные ресурсы для просмотра и скачивания фильмов и сериалов. Кроме того, вредоносное ПО получило дополнительную функциональность: в нем появился модуль удаленного управления устройством. Суммарное число визитов на ресурсы, где было обнаружено это вредоносное ПО, в апреле 2026 г. достигло 40 млн. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Расширение каналов распространения увеличивает потенциальную аудиторию атаки: пользователи могут столкнуться с вредоносным архивом не только при поиске книг, но и при попытке скачать или посмотреть фильмы и сериалы на неофициальных площадках.

Актуальная версия загружаемого вредоносного ПО представляет собой ZIP-архив с легитимным .exe-файлом и вредоносной DLL-библиотекой. При запуске исполняемого файла библиотека подгружается в его процесс, после чего начинается выполнение вредоносной логики.

«По нашим данным, кампания длится как минимум с 2022 г. На протяжении всего периода злоумышленники обновляли как доставляемое вредоносное ПО, так и отдельные элементы механизма заражения. Поскольку зловред распространяется через популярные площадки, очень важно сохранять бдительность — использование пиратских ресурсов остаётся значимым фактором риска. Вполне вероятно, что список каналов для распространения вредоносного архива в дальнейшем будет расширяться», — сказал Константин Красильников, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: установить надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами; проверить устройство на наличие майнера и других вредоносных программ — с помощью защитного решения; критически относиться к скачиванию программ и цифрового контента, лучше использовать для таких целей официальные ресурсы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Хакеры устроили своим жертвам демпинг. Ключи дешифровки продаются с огромными скидками, но это не отчаяние, а хитрый ход

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290