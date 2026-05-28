МТС перевела парки и сады Санкт-Петербурга на новые скорости интернета к началу лета

МТС вывела в эфир дополнительные базовые станции стандарта LTE в 10 районах Санкт-Петербурга. Обновления затронули густонаселенные жилые кварталы и локации с зелеными зонами — парками, садами и скверами. Телеком-сеть подготовили к летним прогулкам жителей и гостей города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии летнего сезона специалисты МТС развернули десятки новых базовых станций в северных, южных и прибрежных районах, историческом центре и восточной окраине Санкт-Петербурга. Дополнительная емкость LTE появилась в Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Курортных районах. Ускорение мобильного интернета затронуло и жилые массивы, и территории вблизи больших зеленых зон — садов Олимпия, Дворца Юсуповых и Василеостровец, парков Озеро Долгое, Малиновка, Город Героев и Сосновка, а также Ржевского и Юнтоловского лесопарков.

МТС использует в северо-западном регионе все доступные диапазоны частот: от 800 МГц до 2600 МГц, чтобы увеличить пропускную способность и ускорить передачу данных. Технические работы позволили разгрузить сеть и подготовить ее к летним нагрузкам.

«Петербург летом притягивает множество гостей со всей страны и заграницы, нагрузка на сеть кратно вырастает, поэтому мы заранее усиливаем ее. В этот раз мы расширили покрытие LTE как в жилых микрорайонах, так и в точках притяжения горожан и туристов — местах для променадов — парках, садах, скверах. Параллельно с подготовкой к высокому туристическому сезону мы значительно обновляем инфраструктуру на Северо-Западе: продолжаем работы по установке нового высокопроизводительного отечественного оборудования на транспортных сетях в Петербурге и Ленобласти. Масштабный проект поможет увеличить пропускную способность сети, повысить надежность инфраструктуры в регионе, переведет мониторинг и контроль управления трафиком на новый технологический уровень», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.