Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл
|

Metro обновила интернет-магазин: органический трафик вырос более чем в 2 раза

Компания Metro обновила платформу metro-cc.ru. Новый сайт, реализованный провайдером e-com & data-решений «Аэро», стал единой точкой входа в цифровую экосистему компании и объединил сценарии для частных и бизнес-пользователей. Об этом CNews сообщил представитель «Аэро».

Metro работает с разными сегментами аудитории — от B2C-покупателей до ресторанов, офисов и владельцев магазинов. Ранее пользовательские сценарии были распределены между разными ресурсами, что усложняло навигацию и снижало эффективность трафика. В рамках проекта стояла задача пересобрать платформу и выстроить понятную логику переходов между сценариями.

В основе новой концепции — подход «сайт как навигация по задачам пользователя». Платформа помогает определить, к какому сегменту относится пользователь, и направляет его в соответствующий сценарий: e-commerce, B2B-сервисы, франшизу или другие направления бизнеса.

Отдельное внимание было уделено сегментации B2B-аудитории и упрощению доступа к специализированным сервисам для бизнеса. Архитектура сайта построена на пользовательских сценариях (jobs-to-be-done), что позволило сократить путь до целевых действий и повысить прозрачность взаимодействия.

В интерфейсе также реализованы новые подходы к работе с контентом. В частности, внедрен формат коротких вертикальных роликов, объединяющий видеоконтент и товарные предложения, что позволяет пользователю переходить к покупке напрямую из просмотра.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

По итогам запуска обновленной платформы: трафик на сайт вырос на 64%; органический трафик из поисковых систем увеличился на 183%; глубина просмотра выросла с 7 до 14,5 страниц за визит; время на сайте увеличилось с 6,8 до 12,5 минут.

Новый сайт стал для бренда полноценной цифровой платформой, которая объединяет пользовательские сценарии и создает основу для дальнейшего развития e-commerce и B2B-направлений Metro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290