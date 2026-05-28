Metrika42 помогла производственной компании выявить причины замедления «1С»

Компания Efsol представила результаты применения Metrika42 при экспресс-обследовании инфраструктуры «» на производственном предприятии. Проект был направлен на повышение производительности и доступности системы, выявление причин замедлений и переход от реактивной поддержки к управляемому контролю.

Клиент — российская производственная компания с несколькими базами «» и высокой нагрузкой на корпоративные системы. Через «1С» проходят производственный учет, складские операции, закупки, бухгалтерский и кадровый учет, обмены между системами и отчетность. В рабочее время с системой работают сотни пользователей, поэтому замедления влияют на скорость операций и устойчивость производственного контура.

В ходе обследования специалисты проанализировали серверы «1С», СУБД, технологический журнал, запросы, блокировки и регламентные задания. Metrika42 собрала данные по инфраструктуре, кластеру, базе данных, пользовательским операциям, ошибкам и качеству кода. Были выявлены проблемы в настройках кластера, обслуживании Microsoft SQL Server, обменах через COM-соединения, прикладной логике, блокировках, регламентных заданиях и APDEX.

Один из блоков обследования был связан с высокой нагрузкой на CPU и оперативную память сервера «1С». На нем работали несколько информационных баз и около 450 одновременных пользователей, при этом часть параметров кластера оставалась стандартной. Анализ показал необходимость корректировки параметров рабочих процессов и допустимого объема памяти. Это позволило рассматривать рост нагрузки не только как повод для масштабирования, но и как сигнал к настройке кластера.

Отдельные рекомендации были связаны с Microsoft SQL Server. В ходе аудита выяснилось, что для экземпляров SQL Server не был задан максимальный размер оперативной памяти. Также было выявлено отсутствие автоматизированной реорганизации индексов и недостаточная прозрачность регламентных операций. Metrika42 показала, как настройки СУБД и инфраструктура влияют на отклик «1С».

Специалисты обнаружили ресурсоемкие операции: запрос веб-сервиса с избыточными соединениями, запрос определения групп доступа до 2 тыс. раз в час и регламентное задание по формированию производственного отчета. Оно запускалось около 800 раз в день, средняя длительность запросов составляла 48 секунд, а суммарное время выполнения превышало 10 часов. Metrika42 позволила найти эти операции в дашбордах и определить приоритеты оптимизации.

Отдельным элементом аудита стала рекомендация расширить использование APDEX. В обследованной базе отсутствовал единый механизм оценки производительности, а в типовых конфигурациях не были учтены специфические для бизнеса операции. Metrika42 позволяет отслеживать пользовательское восприятие скорости работы «1С» на уровне бизнес-операций.

Показательным оказался анализ обменов между базами через COM-соединения. По данным технологического журнала были выявлены вызовы с высоким потреблением памяти, связанные с обменом между ERP, бухгалтерскими и зарплатными базами. При использовании COMObject в память загружается контекст подключаемой базы, что при массовых обменах создает дополнительную нагрузку. По итогам аудита рекомендовано рассмотреть отказ от COM-объектов в пользу HTTP- или веб-сервисов либо других устойчивых механизмов интеграции.

В одной из баз была обнаружена таблица справочника размером более 600 ГБ. Такой объем усложняет резервное копирование, восстановление и обслуживание системы, повышая риск увеличения RTO и простоя. Было предложено вынести файлы во внешнее хранилище и хранить в базе ссылки, а не двоичные данные.

Одной из ключевых проблем стали конфликты блокировок. Пользователи сталкивались с ошибками ожидания блокировки и взаимоблокировками транзакций. Metrika42 помогла связать симптомы с конкретными запросами и контекстами выполнения. Анализ показал, что часть проблем связана с автоматическим режимом управления блокировками, который при высокой нагрузке может удерживать S-блокировки до завершения транзакции. Была рекомендована миграция к управляемому режиму блокировок.

Кейс также показал важность мониторинга кода «1С». В конфигурациях были обнаружены конструкции, влияющие на производительность: обращения к реквизитам ссылок через точку, запросы в циклах, неоптимальные условия и поиск элементов справочников по наименованию. В Metrika42 предусмотрен статический анализ кода.

Экспресс-обследование показало, что замедление «1С» было связано с совокупностью причин: настройками кластера, высокой нагрузкой на серверы, СУБД, блокировками, запросами, регламентными заданиями, обменами между базами, объемом данных и качеством кода. Metrika42 помогла объединить эти данные и показать связи между инфраструктурой, СУБД, технологическим журналом, кодом и пользовательским опытом.

«Metrika42 помогает увидеть причинно-следственные связи между инфраструктурой, СУБД, кодом и пользовательским опытом», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

