Кошелек под контролем: как россияне выстраивают диалог с нейросетями в вопросах финансов

Опрос финтех-компании «ЮMoney» зафиксировал интересный тренд: россияне созрели для цифровых помощников в управлении финансами. При этом формируется четкий запрос — умный ассистент, а не автопилот. Уже каждый десятый консультируется с нейросетями по общим вопросам, и этот показатель растет. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос на сайте «ЮMoney» проводился в апреле-мае 2026 г., в нем приняли участие более 2000 пользователей электронного кошелька.

Доверяй, но проверяй

Как показал опрос, в эпоху тотальной цифровизации 36% респондентов по-прежнему контролируют ежедневные расходы в уме, и лишь 11% ведут строгий учет.

На этом фоне почти половина респондентов (45%) готовы доверить нейросети роль консультанта в финансовых вопросах, однако большая часть (37%) предпочтет оставить финальное решение за собой.

Главный тормоз — не скепсис к технологиям, а естественное желание понимать логику советов: 38% пользователей хотят видеть, как нейросеть приходит к своим выводам, а 41% ставят во главу угла защиту персональных данных. При этом полностью довериться алгоритму готовы 19% опрошенных.

«Людям необходимо, чтобы система аргументировала каждую рекомендацию. Ключевой запрос — ясность логики», — сказала руководитель по ключевым клиентам «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Чего на самом деле ждут от алгоритмов

Ожидания пользователей выглядят удивительно практичными и конкретными: подбор выгодных предложений для привычных покупок (38%); рекомендации по кешбэку и скидкам (38%); анализ расходов и доходов по категориям (34%); советы по накоплениям (31%); напоминания о подписках (29%); составление бюджета на месяц (27%).

Четверть опрошенных (26%) особенно ждут помощи в обнаружении незаметных «утечек» из бюджета. Почти каждый пятый (19%) готов доверить алгоритму разработку пошаговой стратегии для крупной финансовой цели. А 16% участников ищут сервис, который самостоятельно находил бы релевантные акции и бонусные программы под их покупательские привычки.

Формула доверия

Возможность точечно настраивать, какие именно данные видит сервис, критически важна для 36% пользователей. Более четверти (27%) хотят понимать механизм формирования советов — прозрачность алгоритма имеет значение. Для 22% принципиальна опция мгновенного отключения с полным стиранием информации.

Каждый пятый (20%) согласен делиться данными исключительно при очевидной материальной пользе. По 13% респондентов успокаивает либо полная анонимизация сведений, либо работа с проверенными отечественными платформами.

Горизонт ожиданий

Половина участников опроса уверена: в ближайшие годы нейросети станут умными помощниками, берущими на себя рутину финансового планирования. Отношения человека и алгоритма будут развиваться постепенно — от простых задач к более комплексным.

«Доверие выстраивается постепенно: от первого удачно сэкономленного рубля — к более сложным задачам. Преимущество будет за сервисами с надежной защитой данных и прозрачными рекомендациями», — сказала Наталья Лапшина.

