Разделы

Веб-сервисы
|

«Контур» перешел на налоговый мониторинг: первый опыт

«Контур» начал переход на налоговый мониторинг (НМ). С 2026 г. участником режима стала его дочерняя компания «Сертум-Про». Благодаря собственной витрине данных и опыту сопровождения других участников НМ, «Контур» хорошо понимает требования и подводные камни перехода на налоговый мониторинг. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Головная компания «Контур» давно соответствовала суммовым критериям ФНС для участия в налоговом мониторинге, но первопроходцем стал «Сертум-Про» — из-за меньшего объема операций и документов. Это был осознанный «тренировочный шаг».

В отличие от большинства участников НМ, «Сертум-Про» не использует типовую «»: у компании собственная учетная система. Поэтому ее интеграция с витриной данных потребовала более сложного внедрения, чем стандартные ситуации. Команда сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» разработала новую логику обработки данных.

Важная часть подготовки к вступлению в НМ — внедрение системы внутреннего контроля (СВК). В «Сертум-Про» СВК уже функционировала, но не была формализована. Существовали процедуры согласований, регламенты информационной безопасности и разграничение полномочий. Эксперты «Контура» помогли объединить их в «Положение по СВК» и оформить матрицу рисков.

Подготовка к НМ подтолкнула к созданию полноценного сервиса электронного архивирования, который не просто хранит копии, но и фиксирует связи между документами и операциями в учетной системе. Этот инструмент поможет юристам и финансовым аналитикам «Контура» автоматически формировать отчеты и прослеживать полную историю сделок. Переход на НМ, по ожиданиям «Контура», принесет компании ряд преимуществ: отсутствие камеральных и выездных проверок, возможность запрашивать мотивированное мнение ФНС по сложным операциям, сокращение периода проверок с трех лет до одного года девяти месяцев. При этом в «Сертум-Про» считают, что значимый эффект уже получен. Подготовка к НМ заставила привести в порядок архивы и отладить СВК.

Ольга Миллер, руководитель проекта по переходу «Сертум-Про» на НМ: «Мы сознательно выбрали для старта «Сертум-Про». Так мы сделали первый шаг в сторону НМ и получили необходимый опыт. Реализуя технические решения для перехода «Сертум-Про» на НМ, мы сразу закладывали в них специфику и масштаб головной компании: готовили почву для ее дальнейшего перехода на мониторинг».

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

«Павел Жданов», руководитель отдела внедрения «Контур.Налоговый мониторинг»: «Для «Контура» не принципиальна учетная система клиента. Если она не самая распространенная, мы адаптируем нашу витрину под особенности выгрузки данных. Таким образом, компаниям с самописными решениями не нужно менять систему учета. Опыт, наработанный в проекте перевода на НМ «Сертум-Про», «Контур» сможет масштабировать на остальные компании группы, внедряя там эффективные изменения. Отмечу также, чем раньше бизнес становится участником НМ, тем комфортнее ему находиться в таком режиме».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290