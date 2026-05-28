«Контур» перешел на налоговый мониторинг: первый опыт

«Контур» начал переход на налоговый мониторинг (НМ). С 2026 г. участником режима стала его дочерняя компания «Сертум-Про». Благодаря собственной витрине данных и опыту сопровождения других участников НМ, «Контур» хорошо понимает требования и подводные камни перехода на налоговый мониторинг. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Головная компания «Контур» давно соответствовала суммовым критериям ФНС для участия в налоговом мониторинге, но первопроходцем стал «Сертум-Про» — из-за меньшего объема операций и документов. Это был осознанный «тренировочный шаг».

В отличие от большинства участников НМ, «Сертум-Про» не использует типовую «1С»: у компании собственная учетная система. Поэтому ее интеграция с витриной данных потребовала более сложного внедрения, чем стандартные ситуации. Команда сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» разработала новую логику обработки данных.

Важная часть подготовки к вступлению в НМ — внедрение системы внутреннего контроля (СВК). В «Сертум-Про» СВК уже функционировала, но не была формализована. Существовали процедуры согласований, регламенты информационной безопасности и разграничение полномочий. Эксперты «Контура» помогли объединить их в «Положение по СВК» и оформить матрицу рисков.

Подготовка к НМ подтолкнула к созданию полноценного сервиса электронного архивирования, который не просто хранит копии, но и фиксирует связи между документами и операциями в учетной системе. Этот инструмент поможет юристам и финансовым аналитикам «Контура» автоматически формировать отчеты и прослеживать полную историю сделок. Переход на НМ, по ожиданиям «Контура», принесет компании ряд преимуществ: отсутствие камеральных и выездных проверок, возможность запрашивать мотивированное мнение ФНС по сложным операциям, сокращение периода проверок с трех лет до одного года девяти месяцев. При этом в «Сертум-Про» считают, что значимый эффект уже получен. Подготовка к НМ заставила привести в порядок архивы и отладить СВК.

Ольга Миллер, руководитель проекта по переходу «Сертум-Про» на НМ: «Мы сознательно выбрали для старта «Сертум-Про». Так мы сделали первый шаг в сторону НМ и получили необходимый опыт. Реализуя технические решения для перехода «Сертум-Про» на НМ, мы сразу закладывали в них специфику и масштаб головной компании: готовили почву для ее дальнейшего перехода на мониторинг».

«Павел Жданов», руководитель отдела внедрения «Контур.Налоговый мониторинг»: «Для «Контура» не принципиальна учетная система клиента. Если она не самая распространенная, мы адаптируем нашу витрину под особенности выгрузки данных. Таким образом, компаниям с самописными решениями не нужно менять систему учета. Опыт, наработанный в проекте перевода на НМ «Сертум-Про», «Контур» сможет масштабировать на остальные компании группы, внедряя там эффективные изменения. Отмечу также, чем раньше бизнес становится участником НМ, тем комфортнее ему находиться в таком режиме».