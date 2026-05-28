CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP»

Компания CorpSoft24 внедрила информационную систему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик получил единую информационную среду для сбора и обработки финансово-экономических показателей своих активов, формирования аналитической отчетности и управления бизнес-процессами на основе актуальных и качественных данных. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Группа НВРК («Новая вагоноремонтная компания») – объединенная сеть вагоноремонтных предприятий, одна из крупнейших компаний в своей сфере деятельности по географии присутствия: покрывает 15 железных дорог, расположенных в 39 субъектах России. Современная производственная база НВРК включает 35 депо планового ремонта, 64 пункта текущего отцепного ремонта, 25 вагоноколесных мастерских, шесть участков обслуживания танк-контейнеров, 22 пропарочных станции. Конкурентным преимуществом предприятий группы является универсальность: они производят ремонт всех типов подвижного состава, в том числе инновационных вагонов.

Для наиболее эффективного управления всеми активами группа решила перейти на современную централизованную систему управления финансово-экономической деятельностью (ERP) на базе «1С: ERP Управление предприятием». Целью проекта стало формирование комплексной системы управления данными бизнес-процессов предприятия (ERP НВК), способной предоставлять полную и актуальную информацию о финансово-экономических показателях и формировать аналитическую отчетность по результатам ведения учета. Кроме того, решение должно демонстрировать высокую производительность и отказоустойчивость в высоконагруженной среде.

В ходе проекта команде CorpSoft24 потребовалось решить ряд задач, связанных с корректной миграцией исторических данных в новую систему, реализацией нетиповых механизмов работы, быстродействием системы и построением ее интеграционных связей. Благодаря большому опыту специалистов интегратора и тесному взаимодействию с сотрудниками заказчика все работы были завершены в заданные сроки.

Внедренная система охватила около 1600 автоматизированных рабочих мест. Она консолидирует данные о таких бизнес-процессах, как бухгалтерский и налоговый учет, управление ремонтами и состоянии дебиторской задолженности, а также предоставляет инструменты для различных видов отчетности. Важным элементом внедрения стала реализация функционала ценообразования, позволившая внести гибкость управления ценами. Особое внимание проектная команда уделила процессам оперативного и регламентированного учета, которые были автоматизированы в ERP НВК в первую очередь.

«Наша стратегическая цель – внедрение современных технологий во все производственные процессы вагоноремонтных предприятий. Для этого необходима современная, надежная и производительная ERP-система, позволяющая вести учет всех активов и бизнес-процессов, создающая основу для качественной аналитики данных и применению этих данных в смежных системах. Благодаря сотрудничеству с CorpSoft24 такая система у нас появилась», – сказал Александр Феденко, заместитель генерального директора по информационным технологиям группы НВРК.

«Особенности данного проекта были обусловлены его масштабом, географической распределенностью объектов заказчика, а также необходимостью корректно перенести данные, реализовать большое количество интеграций и учесть дополнительные бизнес-требования к системе. Несмотря на все эти вызовы, мы смогли завершить все работы своевременно и без превышения бюджета», – сказал Руслан Разуваев, руководитель направления корпоративных внедрений CorpSoft24.