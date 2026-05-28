Bi.Zone: группировка Fluffy Wolf атаковала российские компании новым недорогим ВПО

C марта по май 2026 г. специалисты Bi.Zone Threat Intelligence зафиксировали серию фишинговых атак кластера Fluffy Wolf. Целями злоумышленников стали российские организации из различных отраслей: строительства, консалтинга, обрабатывающей промышленности, инжиниринга, розничной торговли и электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В фишинговых рассылках кластер выдавал себя за партнеров или подрядчиков компании-жертвы. Атакующие предлагали погасить финансовую задолженность и ознакомиться с «документами», приложенными к письму. Среди них был файл с реквизитами для оплаты, а также файл с претензией и требованием погасить долг.

Выявлено два типа фишинговых писем: с вложением в виде RAR-архива с ВПО и со ссылкой на GitHub-репозиторий атакующих, откуда загружался RAR-архив с ВПО. В архиве находились вредоносные загрузчики и дропперы, предназначенные для доставки в целевую систему стилера PureLogs, трояна удаленного доступа PureRAT и шифровальщика Pay2Key. Злоумышленники не разрабатывали ВПО самостоятельно, а покупали инструменты на теневых площадках. Например, цена за годовую подписку на PureCrypter составляет $449 долларов, PureLogs — $1250, PureRAT — $1499.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «В новой кампании группировка снизила затраты на реализацию атаки: загрузчик PowerLoader обошелся ей примерно в 120 долларов. Суммарная стоимость всего арсенала ВПО оценивается в несколько тысяч долларов. В случае успешной атаки кластер может получить огромную прибыль. Так, в 2025 г. средняя сумма, которую атакующие требовали у жертв в качестве выкупа за восстановление доступа к данным, составила 193 тыс. долларов».

Кластер Fluffy Wolf сохранил привычный набор ВПО, но разнообразил методы доставки. Киберпреступники использовал плагин PluginRemoteDesktop для PureRAT, ранее не встречавшийся в атаках на российские организации. Также злоумышленники приобрели загрузчик PowerLoader, чтобы повысить эффективность проникновения и обхода систем защиты.

Еще одна интересная особенность — использование ссылок на репозитории GitHub в фишинговых письмах. Благодаря тому что ссылки выглядели легитимно, вероятность перехода жертвы по вредоносному адресу увеличивалась. С их помощью злоумышленники обходили почтовые фильтры и сетевые средства защиты.

По данным исследования Threat Zone 2026, в прошлом году 64% целевых атак начинались именно с фишинговых писем. В 2024 г. этот показатель был ниже и составил 57%.

