Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае

Команда B2G «билайн бизнес» выиграла тендеры на строительство в трех городах России фиджитал-центров — комплексов для занятий функционально-цифровым спортом с киберспортивной зоной, а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае.

Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объединяет традиционный и киберспорт, предлагая посетителям условия для соревнований и побед как в реальном, так и в виртуальном мире. Здесь можно поиграть в сетевую или консольную игру, погонять мяч на площадке, позаниматься на тренажерах — а специальное оборудование зафиксирует время пребывания участника на той или иной площадке и сохранит информацию о достижениях.

В оснащение фиджитал-центров от «билайн бизнес» войдут компьютеры и приставки для онлайн-игр, оборудование виртуальной реальности, а также площадки и снаряды для занятий мини-футболом, баскетболом, стритболом, турники и тренажеры для воркаута — в том числе подходящие для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, для каждого центра разработают информационный ресурс, рассказывающий о его возможностях, вариантах использования тренажеров и оборудования, технике безопасности и пр.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Древние греки считали, что гармония в развитии человека держится на трех основаниях: физическом, интеллектуальном и духовном. Актуальная действительность прибавляет к ним четвертое — технологическое. Фиджитал-центр — это то место, где человек, идущий в ногу со временем, может укреплять здоровье, прокачивать внимание и интеллект и совершенствоваться в том числе в командной работе. Мы рады возможности реализовать такие не просто интересные, но и по-настоящему полезные для россиян проекты».

Артем Трегубов, директор департамента по инфраструктурным проектам дирекции по работе с государственными заказчиками Билайна:

«В школьные годы моими главными увлечениями были футбол и Counter-Strike*. Разумеется, с наступлением холодов виртуальные баталии брали верх над спортом и душный зал компьютерного клуба становился единственным пристанищем. Прошло много лет, прежде чем чья-то гениальная идея объединить ключевые увлечения молодежи в едином пространстве воплотилась в концепцию фиджитал-центров. Возможность реализовать три столь комплексных проекта — это не только профессиональный вызов для меня, но и воплощение детской мечты: получить идеальные условия для того, чтобы играть в любимые игры и заниматься спортом».

*Counter-Strike (также известная как Half-Life: Counter-Strike или Counter-Strike 1.6) — многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.