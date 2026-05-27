VolgaBlob и «Мадригал» заключили соглашение о партнерстве

Российский разработчик решений для кибербезопасности VolgaBlob и поставщик комплексных ИБ-решений «Мадригал» объявили о заключении партнерского соглашения. «Мадригал» выступит реселлером и интегратором платформы Smart Monitor, предназначенной для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов.

«Мадригал» — аккредитованная ИТ-компания, обладающая лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России в области защиты информации. Компания реализует комплексные решения по защите данных, адаптированные под реальные потребности бизнеса, а также помогает выстраивать защиту инфраструктуры и обеспечивать технологическую независимость внешнего и внутреннего контуров. В портфель услуг входят проектирование и внедрение систем защиты, аудит информационной безопасности, пентесты и киберучения. Помимо этого, компания располагает собственной ИИ-лабораторией, где разрабатываются решения для внутренних и клиентских проектов — от моделей и ассистентов до систем поддержки принятия решений, — и собственным центром обработки данных.

В рамках партнерского соглашения «Мадригал» будет осуществлять продажу лицензий, проектирование, внедрение и поддержку системы мониторинга Smart Monitor, которая объединяет данные ИТ-инфраструктуры, средств защиты и бизнес-приложений для анализа и выявления сбоев и угроз. В свежей версии платформы реализован модуль, предназначенный для мониторинга сразу на трех уровнях: инфраструктуры, сервисов, приложений. Это дает возможность клиентам не только фиксировать инциденты, но и видеть полную картину состояния ИТ, прослеживать взаимосвязи и находить первопричины проблем, учитывая бизнес-контекст и влияние на пользователя.

«Повышая киберустойчивость бизнеса клиентов, мы все чаще видим от них запрос на интеллектуальную обработку данных в реальном времени. Объединяя наши компетенции в области информационной безопасности с возможностями платформы Smart Monitor, мы даем клиентам инструмент для более эффективного контроля процессов, связанных с данными и мониторингом информационной безопасности», — сказал Андрей Мартыненко, руководитель отдела защиты информации «Мадригал».

«Совместно мы обеспечим заказчикам доступ к современным инструментам, позволяющим эффективно решать задачи не только в области безопасности, но и мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализа бизнес-процессов. Огромные объемы данных, которые генерируются современными компаниями, должны эффективно использоваться для принятия бизнес-решений на достоверной основе, а также понятных и своевременных действий по защите. Наше партнерство позволяет реализовать эти ожидания бизнеса», — отметил Максим Кириенко, коммерческий директор VolgaBlob.

