Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

В Перми разрабатывают роботизированную систему для лазерной наплавки металла в вакууме

Компания Promobot совместно с ООО «ИксВелд» и Пермским Политехом реализует проект по созданию отечественного роботизированного комплекса для лазерной проволочной наплавки металла в вакууме. Проект выполняется в рамках Программы Центра Развития Промышленной Робототехники. Проект планируется завершить к концу 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Речь идет не просто о применении промышленного робота в новой области, а о совместной разработке полноценного технологического комплекса, включающего роботизированную платформу, специализированное программное обеспечение, систему управления и оборудование для аддитивного производства в вакуумной среде.

Основой комплекса стал российский робот-манипулятор Promobot M13. В ходе проекта его программное обеспечение было существенно доработано под задачи управления процессами лазерной наплавки в вакууме и интеграции с технологическим оборудованием ООО «ИксВелд».

Одним из ключевых результатов кооперации стала разработка специализированного интерфейса управления роботом в реальном времени для платформы Promobot M13. Это позволило реализовать глубокую интеграцию роботизированного манипулятора с технологическим оборудованием и обеспечить выполнение сложных процессов лазерной наплавки в вакууме.

Подобные интерфейсы управления в реальном времени сегодня используются в ограниченном количестве промышленных роботизированных систем, поскольку требуют высокой стабильности программного обеспечения и синхронизации движения робота с параметрами технологического процесса. Разработка данного решения открывает возможности для реализации сложных сценариев управления в аддитивном производстве, роботизированной сварке и гибридных производственных системах.

Разрабатываемый комплекс предназначен для выращивания металлических изделий сложной геометрии методом лазерной проволочной наплавки в вакууме. Такой подход позволяет снизить уровень окисления металла, повысить качество изделий и обеспечить работу с материалами, чувствительными к атмосфере, включая титановые и алюминиевые сплавы.

Кроме того, использование вакуумной среды позволяет существенно сократить расход защитных газов и повысить стабильность технологического процесса. Технология ориентирована на применение в авиационной промышленности, энергетике, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, где особенно важны качество материала и воспроизводимость свойств изделий.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Максим Чугунов, генеральный директор Promobot: «Наша компания совместно с Пермским Политехом и его МИПом сейчас разрабатывает технологию мирового уровня - лазерную наплавку металла в вакууме с помощью робота. Для нас это не просто поставка манипулятора, а участие в создании нового промышленного решения, где робот становится частью сложной технологической системы».

Параллельно с разработкой комплекса ведется тестирование процессов, отработка режимов наплавки и развитие программного обеспечения. Команды Promobot и ООО «ИксВелд» совместно выполняют доработку как роботизированной платформы, так и технологической части системы.

При этом разработчики отмечают, что применение робота не ограничивается только аддитивным производством. Платформа может использоваться и для более широкого круга задач промышленной автоматизации, включая роботизированную сварку, наплавку и управление сложными технологическими процессами.

Дмитрий Трушников, директор ООО «ИксВелд»: «Проект позволил объединить компетенции в области робототехники, аддитивных технологий и промышленного программного обеспечения. В результате мы создаем не отдельные устройства, а полноценный отечественный комплекс для высокотехнологичного производства. Одним из важных результатов проекта стала разработка специализированного программного обеспечения управления роботом в реальном времени и его интеграция с системой лазерной наплавки. Это позволило адаптировать платформу Promobot M13 для задач роботизированной сварки и аддитивного производства высокого уровня сложности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Россия не останется без китайских смартфонов. Китай нарастил поставки после резкого падения

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290