В Карелии расширяют возможности оцифровки библиотечных фондов с помощью решений «Элар»

В Центральную библиотеку Костомукшского муниципального округа Республики Карелия поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» с предустановленным ПО «СканИмидж» профессиональной версии. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Оборудование предназначено для оцифровки библиотечных и архивных материалов, включая крупноформатные, сшитые и ветхие издания, требующие бережного обращения при переводе в электронный вид.

Модель «ЭларСкан А1-600КС» позволяет работать как с полностью раскрываемыми оригиналами, так и с документами, которые нельзя раскрывать на 180 градусов без риска повреждения. Для этого в комплексе предусмотрена трансформируемая колыбель с поддержкой плоского и V-режима сканирования. Такая конструкция особенно востребована при работе с подшивками, альбомами, редкими книгами и другими материалами из библиотечных фондов.

Напольная глубокая колыбель обеспечивает возможность оцифровки тяжелых и габаритных оригиналов толщиной до 30 см и весом до 50 кг, что расширяет спектр материалов, доступных для перевода в электронный формат. Интегрированное плоское стекло с механизмом фиксации и автоматическим запуском сканирования при опускании ускоряет потоковую обработку документов и повышает удобство работы оператора при массовой оцифровке.

В составе комплекса используется российское программное обеспечение «СканИмидж», предназначенное для управления процессами сканирования, обработки и сохранения изображений. Оборудование линейки «ЭларСкан» входит в реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП), а ПО «СканИмидж» включено в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.