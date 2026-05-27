В Калининграде на базе кампуса «Кантиана» завершается строительство корпуса Института высоких технологий

В корпусе Института высоких технологий, который возводится на базе кампуса «Кантиана» Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде, завершаются строительно-монтажные работы. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках Реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

«Сегодня по поручению Президента России Владимира Путина в стране формируется целое созвездие современных университетских кампусов. Создание таких пространств — важнейшая часть развития отечественной системы высшего образования, научной среды и технологического потенциала регионов. Новая инфраструктура предоставляет студентам и преподавателям современные условия для обучения, исследований и реализации инновационных проектов. В настоящее время в Калининграде на базе кампуса «Кантиана» завершается строительство корпуса Института высоких технологий площадью более 13 тыс. кв. м», – сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

В новом корпусе расположатся Институт исследования искусственного интеллекта, Высшая школа инженерии и технических сервисов и Центр механотроники. После завершения строительства корпус оснастят самым современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием.

«В настоящее время на объекте строители выполняют пусконаладочные работы, подходит к концу благоустройство прилегающей территории. До конца 2026 г. также планируется завершить строительство еще трех зданий кампуса: учебных корпусов «Биомед» и Высшей школы философии, а также конференц-комплекса», – сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Строительство кампуса в Калининграде осуществляется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» и национального проекта «Молодежь и дети» по поручению Президента России Владимира Путина и Правительства России. Еще четыре кампуса сейчас возводятся специалистами ППК «Единый заказчик» в Орле, Новосибирске, Смоленске и Москве.