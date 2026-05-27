Центр Радиочастотой Идентификации стал резидентом ИНЦТ «Долина Физтеха».

ООО «ЦРИ», дочерняя компания АО «Сигналтек» запустит в инновационном центре МФТИ проект по исследованию и разработке отечественной аппаратной платформы для построения сетей 4G и 5G с акцентом на импортозамещение через отечественную компонентную базу. Проект предполагает создание не менее 100 новых рабочих мест, а выход на рынок запланирован в течение ближайших трех лет. Об этом CNews сообщили представители АО «Сигналтек».

Проект предполагает реконструкцию под научно-технологическую деятельность производственной площадки площадью более 8 тыс. кв. м, создание лабораторных корпусов. Проект предполагает масштабную научно-технологическую работу, которая будет включать в себя разработку аппаратных платформ базовых станций для 4G, 5G, элементов транспортной сети и инфраструктуры ядра сети, а также специализированных вычислительных и радиочастотных модулей.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

«Цель проекта – разработка и коммерциализация отечественной аппаратной платформы для построения сетей подвижной радиотелефонной связи, создание полного аппаратного стека оборудования для современных сетей мобильной связи в России, обеспечение технологической независимости телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных вендоров, использование и развитие отечественной ЭКБ, формирование основы для развития российской отрасли телекоммуникационного оборудования. Проект находится на уровне готовности к опытно-промышленному производству (УГТ 7). Достижение полной серийной готовности (УГТ 9) и выход на рынок возможен в горизонте трех лет», – сказал генеральный директор ООО «ЦРИ» Иван Глебов.

Первые образцы оборудования, разработанного в ИНТЦ, по планам участников проекта, планируется внедрить в пилотных регионах – Чечне, Татарстане, Якутии.

