Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Тельцы и Весы в Курганской области чаще других ускоряют интернет в своих смартфонах

В Курганской области поддержали общероссийский тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми нетерпеливыми пользователями оказались Тельцы и Весы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Интересно, что среди курганцев самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Тельца и Весов. На них приходится около 25% от всех подключений. Больше других текущие возможности устраивают Рыб и Козерогов — они реже других подключают 5G режим.

«Наши абоненты идут в ногу со временем и готовы пробовать услуги, которые делают пользовательский опыт комфортнее и позволяют решать текущие задачи быстрее. По данным исследования, чаще всего оперативная загрузка важна для пользователей, которые пользуются услугами оператора более трех лет и ценят качество связи. Подобрать необходимый набор опций под свои цели всегда можно в личном кабинете или в наших салонах связи — на текущий момент в регионе открыто более 15 салонов в разных населенных пунктах», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290