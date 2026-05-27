TCL представила ультратонкий телевизор A400M QD-Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED, а также телевизоров на базе Google TV, представила серию ультратонких телевизоров TCL A400M QD-Mini LED. Новинки сочетают современный минималистичный дизайн, продвинутые технологии изображения и высокую плавность отображения контента.

Серия TCL A400M выполнена в ультратонком корпусе толщиной от 39,9 мм, благодаря чему телевизор органично вписывается в современное пространство и визуально воспринимается как часть интерьера.

Минималистичный дизайн с тонкими рамками усиливает эффект погружения в изображение, а возможность настенного размещения позволяет максимально аккуратно интегрировать экран в пространство.

Телевизоры поддерживают установку на подставке с регулировкой высоты, что позволяет удобнее адаптировать размещение экрана под интерьер и сценарии использования.

Телевизоры серии A400M построены на технологии QD-Mini LED с поддержкой локального затемнения, обеспечивающей точный контроль подсветки и улучшенную детализацию изображения.

Квантовые точки отвечают за точную цветопередачу, а Mini LED-подсветка — за управление яркостью и контрастностью, формируя более реалистичную и насыщенную картинку.

Серия поддерживает отображение 1,07 млрд цветов, цветовой охват до 93% DCI-P3 и пиковую яркость до 700 нит (в зависимости от диагонали). Это позволяет сохранять детализацию как в ярких, так и в тёмных сценах.

Серия TCL A400M поддерживает частоту обновления 144 Гц и технологии VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), благодаря чему динамичные сцены выглядят более плавно и чётко.

Дополнительно реализована технология MEMC 120 Гц, снижающая эффект размытия в движении при просмотре спортивных трансляций, фильмов и другого быстрого контента.

Поддержка Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced позволяет телевизору точнее адаптировать изображение под различные типы контента и условия освещения, сохраняя глубину, контрастность и детализацию сцены.

Телевизоры серии TCL A400M оснащены аудиосистемой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, создающей более насыщенное и объёмное звучание при просмотре фильмов, сериалов и музыкального контента.

Серия работает на платформе Google TV, обеспечивая удобный доступ к онлайн-кинотеатрам, приложениям и персонализированным рекомендациям. Также поддерживаются голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 5 для удобной интеграции с другими устройствами.

Стабильную работу интерфейса и приложений обеспечивает современная аппаратная платформа с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Телевизоры серии TCL A400M представлены в диагоналях 55″, 65″, 75″ и 85″.

Модели уже доступны для заказа. Стоимость телевизоров с диагональю 55 дюймов начинается от 84999 руб.