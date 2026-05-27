Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Старшее поколение на связи (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках изучения цифровой трансформации экономики и общества проанализировал на основе последних данных Росстата онлайн-практики и уровень цифровых навыков россиян пенсионного возраста. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Уровень цифровых навыков оценивается на основе информации о действиях в Сети, которые индивид выполнял (или нет) за последние три месяца. Оценка проводилась по пяти группам навыков (работа с информацией; коммуникация; навыки цифровой безопасности; навыки создания цифрового контента; решение бытовых задач); а внутри каждой группы уровень владения навыками оценивается по трехбалльной шкале: (1) нет навыков, (2) базовый уровень, (3) выше базового. Интегральная оценка цифровых навыков рассчитана по семибалльной шкале со следующими уровнями: «не использовал интернет» – в течение последних трех месяцев индивид не выходил в интернет; «навыки отсутствуют» – либо во всех пяти группах либо в четырех; «минимальный» – есть навыки в двух группах; «низкий» – есть навыки в трех группах; «ниже базового» – есть навыки в четырех группах; «базовый» – навыки есть во всех пяти группах, при этом хотя бы в одной из них уровень владения оценивается как «базовый»; «выше базового» – навыки есть во всех группах на уровне «выше базового».

Главные выводы

Люди старшего поколения становятся полноправными участниками цифровой среды: 73% россиян пенсионного возраста (женщины 58+, мужчины 63+) в 2025 г. регулярно пользовались интернетом (+4,5 п. п. к уровню 2024 г.), что, тем не менее, ниже среднероссийского уровня (91%).

Большинство из них (84%) выходили в Сеть ежедневно, 13% — минимум раз в неделю или реже (3%). Никогда не пользовался интернетом в данной когорте каждый пятый, в качестве главной причины называя отсутствие необходимости (68%) или недостаток навыков (46%).

Выход на пенсию и связанные с этим изменения образа жизни накладывают отпечаток и на практики использования интернета. Почти все представители старшего поколения подключаются к Сети в основном из дома (98% регулярных интернет-пользователей в анализируемой группе) и ожидаемо реже — во время поездок / прогулок, в общественных местах или на работе: соответственно 35%, 33% и 16% в каждой из перечисленных ситуаций против более чем половины (54%) среди всех регулярных интернет-пользователей.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Рост использования интернета среди россиян пенсионного возраста практически не сопровождается изменением уровня их компетенций, необходимых для нахождения в Сети. По итогам 2025 г. доля владеющих цифровыми навыками хотя бы на базовом уровне и выше в анализируемой группе все еще почти в четыре раза ниже средней по стране.

Наибольшее отставание заметно в отношении навыков генерации цифрового контента и решения бытовых задач. У россиян пенсионного возраста практически не востребованы такие специфические навыки, как работа с презентациями (в данной возрастной группе их создавали лишь 2% против 14% общей численности интернет-пользователей) или с базовыми функциями электронных таблиц (8% против 30%). Снижение показателей, характеризующих выполнение специфических цифровых задач, связано со схожей тенденцией в использовании основного устройства для работы со специализированным ПО и создания цифрового контента — компьютера: с ним работают только треть пользователей пенсионного возраста, в то время как среди населения в целом — 68%. Чуть меньший разрыв прослеживается и в отношении отдельных навыков, значимых для решения бытовых задач. Например, никогда не заказывали товары онлайн 38% представителей старшего поколения, использующих интернет (по России в целом — только 16%), а 46% не пользуются онлайн-банкингом на регулярной основе (по всей стране — 32%).

Для развития цифровых навыков россиян разных возрастов принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в рамках нацпроекта «Семья» реализуется программа «Активное долголетие». В совместном проекте с Социальным фондом России «Ростелеком» разрабатывает учебную программу «Азбука интернета», которой только в 2025 г. воспользовались почти 50 тыс. человек старшего возраста, а с момента запуска в 2014 г. — более полумиллиона. Участие в подобных образовательных инициативах помогает пожилым людям осваивать не только базовые цифровые навыки, позволяющие им использовать соцсети, совершать покупки и получать госуслуги, но и продвинутые. Новые модули «Азбуки интернета» дают представление о нейросетях, умных устройствах, а также все более актуальных, с учетом возрастающих рисков нахождения в Сети, азах информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290