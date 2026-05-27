Старшее поколение на связи (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках изучения цифровой трансформации экономики и общества проанализировал на основе последних данных Росстата онлайн-практики и уровень цифровых навыков россиян пенсионного возраста. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Уровень цифровых навыков оценивается на основе информации о действиях в Сети, которые индивид выполнял (или нет) за последние три месяца. Оценка проводилась по пяти группам навыков (работа с информацией; коммуникация; навыки цифровой безопасности; навыки создания цифрового контента; решение бытовых задач); а внутри каждой группы уровень владения навыками оценивается по трехбалльной шкале: (1) нет навыков, (2) базовый уровень, (3) выше базового. Интегральная оценка цифровых навыков рассчитана по семибалльной шкале со следующими уровнями: «не использовал интернет» – в течение последних трех месяцев индивид не выходил в интернет; «навыки отсутствуют» – либо во всех пяти группах либо в четырех; «минимальный» – есть навыки в двух группах; «низкий» – есть навыки в трех группах; «ниже базового» – есть навыки в четырех группах; «базовый» – навыки есть во всех пяти группах, при этом хотя бы в одной из них уровень владения оценивается как «базовый»; «выше базового» – навыки есть во всех группах на уровне «выше базового».

Главные выводы

Люди старшего поколения становятся полноправными участниками цифровой среды: 73% россиян пенсионного возраста (женщины 58+, мужчины 63+) в 2025 г. регулярно пользовались интернетом (+4,5 п. п. к уровню 2024 г.), что, тем не менее, ниже среднероссийского уровня (91%).

Большинство из них (84%) выходили в Сеть ежедневно, 13% — минимум раз в неделю или реже (3%). Никогда не пользовался интернетом в данной когорте каждый пятый, в качестве главной причины называя отсутствие необходимости (68%) или недостаток навыков (46%).

Выход на пенсию и связанные с этим изменения образа жизни накладывают отпечаток и на практики использования интернета. Почти все представители старшего поколения подключаются к Сети в основном из дома (98% регулярных интернет-пользователей в анализируемой группе) и ожидаемо реже — во время поездок / прогулок, в общественных местах или на работе: соответственно 35%, 33% и 16% в каждой из перечисленных ситуаций против более чем половины (54%) среди всех регулярных интернет-пользователей.

Рост использования интернета среди россиян пенсионного возраста практически не сопровождается изменением уровня их компетенций, необходимых для нахождения в Сети. По итогам 2025 г. доля владеющих цифровыми навыками хотя бы на базовом уровне и выше в анализируемой группе все еще почти в четыре раза ниже средней по стране.

Наибольшее отставание заметно в отношении навыков генерации цифрового контента и решения бытовых задач. У россиян пенсионного возраста практически не востребованы такие специфические навыки, как работа с презентациями (в данной возрастной группе их создавали лишь 2% против 14% общей численности интернет-пользователей) или с базовыми функциями электронных таблиц (8% против 30%). Снижение показателей, характеризующих выполнение специфических цифровых задач, связано со схожей тенденцией в использовании основного устройства для работы со специализированным ПО и создания цифрового контента — компьютера: с ним работают только треть пользователей пенсионного возраста, в то время как среди населения в целом — 68%. Чуть меньший разрыв прослеживается и в отношении отдельных навыков, значимых для решения бытовых задач. Например, никогда не заказывали товары онлайн 38% представителей старшего поколения, использующих интернет (по России в целом — только 16%), а 46% не пользуются онлайн-банкингом на регулярной основе (по всей стране — 32%).

Для развития цифровых навыков россиян разных возрастов принимаются меры как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так, в рамках нацпроекта «Семья» реализуется программа «Активное долголетие». В совместном проекте с Социальным фондом России «Ростелеком» разрабатывает учебную программу «Азбука интернета», которой только в 2025 г. воспользовались почти 50 тыс. человек старшего возраста, а с момента запуска в 2014 г. — более полумиллиона. Участие в подобных образовательных инициативах помогает пожилым людям осваивать не только базовые цифровые навыки, позволяющие им использовать соцсети, совершать покупки и получать госуслуги, но и продвинутые. Новые модули «Азбуки интернета» дают представление о нейросетях, умных устройствах, а также все более актуальных, с учетом возрастающих рисков нахождения в Сети, азах информационной безопасности.