Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Село у реки Разазовки получило скорости 50 Мбит/с

«МегаФон» расширил зону покрытия в Моршанском округе Тамбовской области. После запуска нового телеком-оборудования стабильная голосовая связь и более быстрый мобильный интернет стали доступны более чем для 800 жителей села Ракша, через которое протекает река Разазовка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Ракша находится в 17 километрах от административного центра округа — Моршанска. Благодаря работам по улучшению связи небольшой населенный пункт стал еще более комфортным для жизни, а местные жители всегда могут связаться с близкими и получить необходимые услуги в формате онлайн.

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, обеспечивает максимальное покрытие территории и распространяет сигнал в том числе на более отдаленные и значимые объекты. Максимальная скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Этих показателей хватает для комфортного просмотра видео в высоком разрешении на нескольких устройствах одновременно, а также для работы с документами, видеозвонков и онлайн-обучения.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

«Мы продолжаем расширять покрытие в Маршанском округе, анализируя нагрузку на сеть и потребности наших абонентов. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет важны как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, куда тамбовчане выезжают летом на дачные участки. Чтобы пользователи всегда оставались на связи, в этому году мы построили и модернизировали более 30 базовых станций в различных локациях региона», — сказал Александр Мудрецов, директор «МегаФона» в Тамбовской области.

Ранее оператор прокачал связь в «Тамбовском Артеке» и в районе Воронинского заповедника в Инжавинском округе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Сидите, где сидели. Россиянам запретят оперативно разрывать контракты с сотовыми операторами

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290