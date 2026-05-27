Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Санкт-Петербург сократил строительные согласования в пять раз

Санкт-Петербург сократил сроки строительных согласований для ресурсоснабжающих организаций в пять раз. Такой результат обеспечил механизм согласований, внедренный в Единую систему строительного комплекса (ЕССК). Практические эффекты его трехлетней работы, а также итоги развития ЕССК в 2025 г. представили проектный офис администрации губернатора Санкт-Петербурга и технологический партнер ИТ-группа N3.Tech. Об этом CNews сообщили представители N3.Tech.

Как 67 дней превратились в 13

Механизм согласований предназначен для ресурсоснабжающих организаций – компаний, которые строят и подключают сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и связи. Он объединил в одном процессе несколько связанных процедур: использование земельных участков, благоустройство территории и подключение к инженерным сетям. При этом суммарный срок, предусмотренный административными регламентами по этим услугам, составляет 67 дней, тогда как с запуском механизма согласований в ЕССК он сократился до 13 дней.

«Внедрение механизма согласований в ЕССК ускорило прохождение процедур для ресурсоснабжающих организаций и сократило сроки реализации строительных проектов. Через систему уже прошло более 1700 согласований, и этот объем показывает, что единый цифровой контур стал рабочим инструментом для строительной отрасли. Автоматизация обработки заявлений и работы с делами, включая ведение государственных реестров, обеспечила экономию 300 рабочих часов в органах власти», – отметил Дмитрий Рылов, начальник отдела информатизации и внедрения проектного офиса администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Изменился и сам порядок работы с согласованиями. Документы можно подать по принципу единого окна и одновременно пройти сразу несколько процедур. Все специалисты работают в одной системе, без параллельного обмена файлами и дополнительных запросов.

«Особенно важно, что механизм согласований в ЕССК сделал процесс взаимодействия нескольких комитетов и подрядчиков более понятным и управляемым: все этапы и статусы доступны в системе, а изменения по документам оперативно отражаются в работе. Это позволяет быстрее принимать решения по проектам технологического присоединения и эффективнее планировать строительство линейных объектов», – отметили региональные ресурсоснабжающие организации.

Итоги развития ЕССК в 2025 г.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

В 2025 г. ЕССК получила новые возможности, которые расширили ее роль в строительном контуре Санкт-Петербурга.

«В системе упростили юридически значимый электронный документооборот: документы стало проще подписывать и передавать в электронном виде, а сама система связывает машиночитаемую доверенность с электронной подписью и поддерживает множественное подписание. Дополнительно инструменты мониторинга и управленческой аналитики помогают контролировать готовность объектов капитального строительства», – сказал Михаил Кузнецов, директор «N3.Tech | Решения для государства».

Следующий этап развития ЕССК

В 2026 г. ЕССК продолжит развиваться на федеральном уровне как единый цифровой инструмент сопровождения строительных проектов. Систему планируют интегрировать с цифровой платформой ФНС «Единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей», чтобы автоматизировать проверку доверенностей при оказании госуслуг. Еще одно направление – переход к реестровой модели по разрешениям на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290