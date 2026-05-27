Россияне выбирают путешествия в одиночку, чтобы побыть наедине с собой

Согласно совместному исследованию компании «Тибурон» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку, и 96% из них остались довольны таким опытом. Большинство рассматривают такие поездки как возможность перезагрузиться и побыть наедине с собой. Об этом CNews сообщили представители «Островок».

Среди россиян, которые имеют опыт соло-путешествий, преобладают молодые люди в возрасте 25–34 лет, преимущественно мужчины.

Интересно, что формат одиночных поездок для большинства — сознательное решение: только 17% респондентов среди причин своего соло-путешествия называли то, что им не с кем было поехать. Большинство же выбирают такой формат намеренно: более трети признаются, что таким образом хотят сменить обстановку, побыть наедине с собой, а также отдохнуть от привычного окружения.

Большинство из тех, кто путешествовал один, отмечают, что чувствовали во время такой поездки полную свободу и независимость (45%) либо вдохновение (38%). Тоску и одиночество в соло-путешествиях испытывали лишь 9% респондентов.

Россияне отмечают, что в соло-путешествиях растет их уверенность и понимание себя. Для многих такая поездка становится формой личной перезагрузки (73%) и в равной степени воспринимается как ценный жизненный опыт (73%). Немаловажно для россиян и то, что в соло-путешествиях больше гибкости в выборе жилья и маршрута — так считают 71% респондентов.

По данным «Островка», в 2026 г. большинство одиночных туристов выбирают путешествия по стране — на внутренние направления приходится 82% бронирований, на зарубежные — 18%. Среди российских направлений наиболее популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск.

За рубежом в десятку лидеров входят страны, в которые можно добраться без пересадок и где не требуется виза. Преимущественно это страны ближнего зарубежья — Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Грузия, курортные направления — Турция, Таиланд. Кроме того, в топ входят сразу два направлений Европы — Италия и Франция, а также Китай.

Бронируя размещение для соло-поездок на 2026 г. россияне тратят в среднем 4,35 тыс. руб. за ночь в отелях и апартаментах по стране — на 3% выше, чем в прошлом году (4,2 тыс. руб.). За рубежом — 7,2 тыс. руб. за ночь, это на 7% выше, чем годом ранее (6,7 тыс. руб.).

В то время как путешественники, отправляющиеся в поездки вдвоем или компанией, склонны выбирать разные типы размещения, соло-туристы заметно чаще отдают предпочтение отелям. На гостиницы разных звездных категорий приходится более 70% всех бронирований, совершенных для одного человека, тогда как доля апартаментов составляет лишь 16%. Для сравнения: туристы, путешествующие не в одиночку, значительно чаще останавливаются в апартаментах — на эту категорию приходится 44% бронирований, тогда как на отели — 42%.

Согласно данным исследования, 68% участников опроса с опытом соло‑поездок отмечают, что в таких путешествиях чувствуют себя свободнее, чем в компании. Для тех, у кого еще не было опыта путешествий в одиночку, сам формат кажется эмоционально более сложным (58% против 37% тех, кто уже путешествовал один).

Это значит, что различия в восприятии связаны с личным опытом: уровень тревожности ниже у тех, у кого был опыт таких поездок.

Среди опрошенных туристов, чья последняя поездка проходила в одиночку, подавляющее большинство (96%) остались ею удовлетворены и не столкнулись с серьезными трудностями.

Более того, многие отмечают, что в таких путешествиях им удавалось заводить новые знакомства. Это опровергает распространенный стереотип о том, что соло‑формат неизбежно связан с социальной изоляцией.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. мужчин и женщин 18–60 лет, проживающие в городах России с населением от 100 тыс. человек и за последние 12 месяцев совершавшие поездки или путешествия по России или заграницу.