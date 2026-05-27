Повышение безопасности и прозрачности работы: 105 автобусных маршрутов между регионами занесены в новую цифровую платформу на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Эксперимент по созданию системы контроля пассажирских перевозок на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС» реализуется на направлении Москва — Санкт-Петербург. К цифровой платформе подключено 105 маршрутов, проходящих через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, включая все остановочные пункты для межрегиональных и международных автобусов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Результаты первого этапа эксперимента подтвердили необходимость и актуальность цифровой модели взаимодействия всех участников процесса перевозки, а также высокий спрос со стороны добросовестных предпринимателей и регионов.

«Сейчас мы проводим электронную обработку поступивших заявлений на установление и изменение межрегиональных маршрутов - это первый фактический шаг к полному отказу от бумажного документооборота», – отметил управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков.

По его словам, до конца года в систему контроля пассажирских перевозок будут интегрированы цифровые сервисы на базе госинформсистемы «ЭРА‑ГЛОНАСС», при этом сам эксперимент планируется масштабировать на всю страну.

«Каждый легальный рейс получит уникальный цифровой след и идентификатор, формируя единую цифровую онлайн-платформу для взаимодействия государства, пассажиров и бизнеса. Это вдвое сократит сроки согласования маршрутов, защитит добросовестных перевозчиков от нечестной конкуренции. Пассажирам система гарантирует, что билет приобретен на легальный рейс, а также — предоставляет понятную информацию о рейсе и удобный инструмент обратной связи через сервис «Народный контроль», – сказал Владимир Колодчиков.

Новая цифровая платформа, разрабатываемая Минтрансом России совместно с ФБУ «Росавтотранс» и АО «ГЛОНАСС», призвана повысить безопасность, прозрачность и удобство межрегиональных автобусных маршрутов для миллионов пассажиров по всей стране.

Система создается в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина и реализации Транспортной стратегии России до 2030-2035 гг.

По постановлению Правительства России эксперимент продлится до 1 ноября 2026 г. В его отработке принимают участие разработчики, компании-перевозчики, регионы, МВД, Минцифры России и Ространснадзор.