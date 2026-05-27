ПО Navigator включено в Реестр российского программного обеспечения

Флагманский продукт компании SoftWell — программное обеспечение Navigator — был включен в Российский Реестр программного обеспечения. Номер реестровой записи — № 33262. Продукт успешно прошел проверку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Navigator — это комплексная система, обеспечивающая полный STP‑цикл казначейства для широкого спектра финансовых инструментов, в том числе валютных операций, операций на денежном рынке, операций на рынке капитала, финансирования, процентных деривативов и других.

Система решает ключевые задачи казначейства, включая сведение в единую базу данных всей необходимой информации о сделках, инструментах и контрагентах из любых источников, контроль ликвидности и управление процентными рисками банка. С ростом сложности финансовых продуктов особенно важна возможность оперативно получать понятные и актуальные отчеты — и Navigator обеспечивает эту функциональность.

Ключевые возможности Navigator

Программное обеспечение предоставляет пользователям ряд инструментов. Система формирует отчеты для сотрудников различных подразделений — от трейдеров до риск-менеджеров и руководителей.

Для трейдеров реализованы торговые экраны о позициях с онлайн-оценкой рисков и доходов.

Для риск-менеджеров предлагается мощная система риск-менеджмента для контроля рисков любой природы — расчетных, рыночных, включая лимиты на VaR, структуры портфелей и кредитных рисков.

Сотрудники мидл-офисов имеют в своем распоряжении платежный онлайн-календарь с возможностями анализа денежных потоков и остатков на торговых и расчетных счетах, депозитариях. Доступны функции контроля обеспечения и отправки подтверждений контрагентам в формате СПФС.

Казначейство может реализовать внутренний рынок ресурсов и фондировать торговые позиции трейдеров и кредитных подразделений с использованием семейств кривых фондирования.

Для руководителей — отчеты о доходах, их динамике с декомпозицией по рынкам и подразделениям.

Особого внимания заслуживает гибкий конструктор отчетов: он позволяет настраивать отчеты на базе шаблонов Excel и Word. При этом отчеты можно вызывать непосредственно из Navigator, публиковать на веб‑портале, отправлять на почту руководителю или передавать другим системам банка.

Интуитивно понятный интерфейс системы упрощает работу пользователей: встроенные инструменты фильтрации, сортировки, поиска и настройки отображения иерархии позволяют быстро адаптировать рабочее пространство под конкретные задачи.

Для обеспечения целостности бизнес-процессов в системе реализован мощный механизм интеграции. Платформа интегрируется с программным обеспечением сторонних разработчиков с помощью Navigator API.

Система также поддерживает управление правами доступа: можно разграничивать права отдельных пользователей и групп пользователей к отчетам.

Еще одна полезная функция — планировщик заданий. С его помощью можно создавать неограниченное количество заданий, включать в них любое число отчетов и формировать их по настраиваемому расписанию. Отчеты при этом можно сохранять в файлы, распечатывать или отправлять подписчикам по электронной почте.

