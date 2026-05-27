«ОТП Банк» добавил оформление eSIM в витрине «Польза+»

«ОТП Банк» продолжает расширять пул цифровых продуктов в своем мобильном приложении. Теперь клиенты банка могут оформить и активировать электронную SIM-карту (eSIM) через сервис PayDigital в витрине «Польза+». Новый функционал позволяет подобрать оптимальный пакет мобильного интернета и настроить связь без перехода на сторонние ресурсы и посещения офисов операторов. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Весь процесс – от выбора тарифа до установки профиля на смартфон – происходит внутри банковского интерфейса и занимает всего несколько минут. Продукт ориентирован в первую очередь на путешественников, которым необходимо заранее обеспечить себя связью в поездках или оперативно подключиться к сети сразу по прибытии в другую страну.

«Мы фиксируем высокий интерес клиентов к цифровым сценариям потребления – от игровых сервисов и AI-продуктов до различных подписок. «ОТП Банк» позволяет решать эти задачи максимально бесшовно – без необходимости искать сторонние площадки. Добавление eSIM органично дополняет этот подход: теперь наши клиенты могут заранее подготовить интернет для путешествий или быстро восстановить связь за границей через свой мобильный банк», – отметил Максим Михин, директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью «ОТП Банка».