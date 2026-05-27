МТС успешно закрыла книгу биржевых облигаций 003Р-02 на 40 млрд рублей

МТС объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 003Р-02 с финальным объемом размещения – 40 млрд руб. Это одно из крупнейших рыночных размещений облигаций для МТС и всей технологической отрасли за последние годы. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 26 мая 2026 г. Значительный спрос на новый выпуск позволил сформировать книгу с существенной переподпиской, что позволило увеличить объем размещения в четыре раза и снизить спред к ключевой ставке с 2% до 1,5%.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Рад объявить, что МТС успешно провела одно из крупнейших рыночных размещений облигаций среди технологических компаний для широкого круга инвесторов. Сделка продемонстрировала повышенный спрос со стороны инвесторов к долговым бумагам МТС, что позволило существенно снизить спред к ключевой ставке в процессе сбора заявок и увеличить объем размещения в четыре раза. Такой результат является отражением доверия рынка на фоне сильных операционных и финансовых результатов МТС за I квартал 2026 г. МТС использует привлеченные средства для сокращения стоимости обслуживания долга – снижения процентных расходов компании при увеличении срока погашения долгового портфеля. Такой подход позволяет компании сохранять финансовую устойчивость», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, агентом по размещению – БК «Регион».

