«МегаФон» улучшил сеть в воронежском «Графском санатории»

«МегаФон» усилил мобильный сигнал для персонала и посетителей «Графского санатория для детей», который находится в микрорайоне Краснолесный в Воронеже и где ежегодно проходят лечение около 3,5 тыс. ребят. Благодаря модернизации оборудования голосовая связь здесь стала более четкой и надежной. Теперь, независимо от дня недели или времени суток, дети могут позвонить родителям, а врачи — оперативно координировать свои действия.

Согласно обезличенной аналитике оператора, больше всего звонков совершается по вторникам и пятницам, тогда как число интернет-сессий вырастает в выходные. Чтобы связь оставалась стабильной в любые дни недели и в часы растущей нагрузки на сеть, инженеры компании модернизировали оборудование в этой локации — активировали дополнительный среднечастотный слой.

Теперь благодаря надежной мобильной сети пребывание в здравнице будет более комфортным. Надежный сигнал поможет детям поддерживать связь с близкими во время лечения, а родители будут уверены в том, что они всегда смогут дозвониться до ребенка или медперсонала в случае необходимости. Для сотрудников учреждения качественная связь станет дополнительным инструментом оперативного взаимодействия и координации процессов.

«Мы внимательно отслеживаем потребности наших абонентов и оперативно реагируем на изменения трафика в различных локациях региона, — сказала директор «МегаФона» по Воронежской области Мария Мамедова. — Наши инженеры модернизировали оборудование в микрорайоне Краснолесный, где находится “Графский санаторий для детей”, чтобы дети и родители могли в любую секунду услышать друг друга. Для нас это не просто техническое обновление, а вклад в безопасность и спокойствие пациентов и персонала медицинского учреждения».

История воронежской здравницы насчитывает почти 120 лет, и сегодня санаторий остается важным центром детского оздоровления в регионе. Учреждение одновременно может принять 220 маленьких гостей в возрасте от 7 до 17 лет, а ежегодно здесь проходят лечение около 3,5 тыс. ребят.

