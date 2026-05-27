«МегаФон» раскрыл астрологический портрет ямальских «кибергонщиков»

Общероссийский тренд на ускорение мобильного интернета активно поддержали на Ямале. Как выяснили аналитики «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми «нетерпеливыми» пользователями в округе оказались Раки и Водолеи. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Интересно, что среди ямальцев самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Рака и Водолея. На них приходится около 20% от всех подключений. Больше других текущие возможности устраивают Тельцов и Козерогов — они реже других подключают 5G режим.

«Среди наших абонентов немало тех, кто интересуется технологиями и выбирает максимальную скорость при загрузке файлов или просмотре видео. Чтобы отвечать запросам наших абонентов, мы разрабатываем новые услуги и систематично развиваем сеть по всему региону. В частности, за этот год наши специалисты построили и модернизировали около 20 телеком-объектов, в том числе в Яр-Сале, Салемале и Панаевске», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Отметим, что 5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.