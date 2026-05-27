Каждый шестой россиянин считает роботов частью доставки будущего

21% россиян воспринимают доставку будущего как сервис, который позволяет получить заказ где угодно – дома, по пути на работу, в парке или в отдалённых местах, выяснил «Самокат» совместно с медиахолдингом Rambler&Co. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Согласно результатам исследования, 16% опрошенных россиян считают, что ключевым элементом будущего станут роботы-курьеры, доставляющие покупки прямо к двери. Столько же (16%) респондентов делают ставку на развитие умных постаматов рядом с домом, автоматически пополняемых необходимыми товарами.

При этом часть пользователей ожидает скорее эволюции существующих сервисов, чем радикальных изменений: 15% уверены, что доставка будущего останется похожей на современную, но станет заметно быстрее. Для 13% важнейшей характеристикой остаётся экологичность – они связывают это с использованием электротранспорта, роботизированных решений, малыми аэроперевозками и сокращением упаковки. Ещё 6% ожидают появления сервисов, способных заранее предугадывать потребности пользователя и автоматически привозить необходимые товары.

13% респондентов связывают доставку будущего с перевозкамии по воздуху. Такой сценарий уже сейчас вызывает интерес у россиян: более половины опрошенных (57%) готовы рассматривать аэродоставку, причём для большинства ключевым условием остается скорость — 40% заинтересованы в таком формате, если он окажется быстрее привычных способов.

Среди тех, кто готов пользоваться доставкой по воздуху, 40% хотели бы получать заказ именно в той точке, где находятся в момент доставки — например, в офисе, парке или во время поездки по городу. 25% видят главное преимущество такого формата в максимальной скорости получения заказа. Еще 23% считают важной доставку к точно выбранному времени, а 12% предпочли бы забирать заказ в ближайшей точке выдачи.

Главным критерием доставки будущего россияне называют доступность. Почти половина опрошенных (45%) считает наиболее важной возможностью получение заказа вне зависимости от расстояния и местности. Для 21% определяющим фактором остаётся максимальная скорость. Ещё 14% обращают внимание на экологичность сервиса, а по 10% респондентов выделяют полностью автоматизированный процесс и бесконтактность.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 мая 2026 г., в нем принял участие 2,051 тыс. респондент в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.

