Каждый десятый работающий ищет новое место из-за отсутствия карьерного роста, каждый второй — из-за низкой зарплаты

Топ-3 причин поиска нового места трудоустроенными россиянами — низкий заработок, отсутствие карьерных перспектив и желание сменить сферу деятельности. В открытом опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

46% работающих называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 10% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности (9%, +6 процентных пунктов за год), теперь каждый одиннадцатый сотрудник думает о смене профессии, а не просто компании-работодателя.

8% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов (+6 п.п. за год). 7% респондентов не устраивает начальство. Столько же (7%) жалуются на условия труда (+3 п.п. по сравнению с 2025 г.). Удаленность работы от дома стала проблемой для 6% (+3 п.п.), а график работы не устраивает 3%. Потребность работать удаленно возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 2% опрошенных.

Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста (13 и 7% соответственно) и недовольство руководством (9 и 6%). Россиянки чаще делились планами уйти в другую сферу (10% против 7% среди мужчин), жаловались на удаленность работы от дома (8 и 4%) и плохие условия труда (8 и 6%), а также высказывали опасения из-за новостей о грядущих сокращениях (9 и 6%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 5-12 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, , имеющее работу

Размер выборки: 1600 респондентов.